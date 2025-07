Más barato que nunca: este portátil de 15,6 pulgadas cuesta menos que muchos móviles de gama media-baja

Si buscas un portátil con Windows 11 que sea lo más barato posible para tareas tareas ofimáticas o estudiar, no hace falta que sigas buscando, aquí tienes uno que puede ser tuyo por mucho menos de lo que piensas. Estamos hablando del HP 15-fd0186ns, que tiene un 34 % de descuento en Amazon. No hace falta decir que se trata de un equipo de gama baja, así que no esperes encontrar un procesador potente, mucha memoria RAM y tampoco un SSD de gran capacidad.

Ahora puedes comprar el HP 15-fd0186ns por tan solo 229,99 euros en Amazon. Cuando no está en oferta cuesta 349 euros, así que es un buen momento hacerte con este equipo que tiene reseñas positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Por cierto, como no sabemos hasta cuándo estará tan barato, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Llévate el HP 15-fd0186ns al mejor precio en Amazon

Si compras este portátil disfrutarás gratis de Microsoft 365 Personal durante un año HP

Si en tu día a día sueles trabajar editando documentos, buscando información en Internet o llevando a cabo cualquier otra tarea que no sea exigente, el procesador Intel N100 que lleva este equipo es más que suficiente. Dicho procesador está acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No es mucho, pero hay que tener en cuenta que es un portátil de gama de entrada pensado para un uso básico.

En cuanto a la pantalla, tiene un panel Full HD de 15,6 pulgadas (1.920 por 1.080 píxeles) que ofrece una calidad de imagen más que correcta. Eso sí, no esperes un nivel de brillo muy alto y tampoco los mejores ángulos de visión. En líneas generales podríamos decir que cumple con su cometido a la perfección. Por otro lado, y pasando a la conectividad, cuenta con x1 HDMI, x1 USB tipo C, x2 USB tipo A, x1 toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi.

En definitiva, por 229,99 euros puedes tener un portátil que no está nada mal, siempre y cuando tengas claro sus limitaciones. Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con él antes de que sea demasiado tarde, es un equipo que cumple la regla de las tres B: bueno, bonito y barato.

