Microsoft lanza una versión gratuita de Office que incluye Word, Excel y PowerPoint para descargar.

Microsoft ha lanzado una versión gratuita de su suite ofimática Office, actualmente llamada Microsoft 365 Copilot tras los diversos nombres que la compañía ha intentado en este siglo sin conseguir que ninguno cale realmente como el original. Este Office es diferente al Microsoft 365 que puede usarse gratis online, con el navegador, a la suscripción de pago para acceder al paquete completo o la compra independiente de las apps para descargar e instalar localmente. Incluye menos aplicaciones y una serie de limitaciones que para algunos resultarán excesivas, a pesar de ser gratuito.

El lanzamiento está siendo un poco particular. Microsoft no ha hecho ninguna referencia al mismo y se ha conocido a través de medios especializados en tecnología, con lo que no está claro el alcance que va a tener. Por el momento, algunos usuarios pueden encontrar la opción de usar Office de forma gratuita tras descargar Microsoft 365 y al iniciarlo por primera vez.

Los límites de la versión gratuita de Microsoft Office

Si te has llevado una alegría al leer que puedes conseguir las apps de Office gratis, conviene frenar un poco las expectativas. Lo que obtiene el usuario en este caso no es todo Office, sino sus aplicaciones más populares: Word, Excel y PowerPoint. Podrá descargarlas e instalarlas en un PC con Windows, pero mostrarán publicidad durante su uso de forma persistente. Esto ya lo intentó Microsoft en 2009, sin que la idea prosperara demasiado.

Los anuncios se muestran en una columna situada en la parte derecha de la pantalla. Cada cierto tiempo, también se mostrará un anuncio en vídeo de unos 15 segundos, que al menos se reproduce con el audio silenciado.

La publicidad es un engorro, pero no lo peor de este planteamiento. Y es que las 3 apps tendrán una funcionalidad limitada. Por ejemplo, en Word no es posible cambiar el interlineado, insertar tablas, imágenes, gráficos o usar el dictado, entre otras opciones. Y, por supuesto, sin las funciones IA de Copilot, reservadas a las suscripciones de pago.

Por último, las apps no permiten guardar archivos localmente, solo en OneDrive, el servicio de almacenamiento en la nube que acompaña a las cuentas de Microsoft y que ofrece 5GB gratis. Lo que significa que, a pesar de tener Word, Excel y PowerPoint instalados localmente, necesitarás una conexión a Internet para poder usarlo.

La otra forma de usar Office gratis

Si estas limitaciones te resultan excesivas y no quieres pagar por Office, continúas teniendo una alternativa con Microsoft 365 online. De nuevo, no se trata de la suite completa sino de Word, Excel y PowerPoint, disponibles para usar en el navegador, pero menos capadas en funciones que las apps gratuitas para descargar y sin publicidad. La puedes encontrar aquí.