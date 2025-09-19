Menos de 170 euros: este móvil demuestra que la gama media no tiene por qué ser cara

Esta oferta te puede interesar si ha llegado la hora de cambiar tu móvil y buscas un modelo de gama media que sea económico. El CMF Phone 1 vuelve a estar más barato de su precio habitual, y es que tiene un 29 % de descuento, lo que supone un ahorro de 70,02 euros. ¡No está nada mal! Además, es un smartphone que cuenta con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Sobre esto último, basta con echar un vistazo a las reseñas para darse cuenta de que vale la pena comprarlo.

Su precio oficial es de 239 euros en la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero ahora mismo se puede conseguir en Amazon por solo 168,98 euros. Como puedes ver, se trata de una oferta difícil de rechazar. Hay que tener en cuenta que está disponible a precio de gama baja, razón de más para hacerse con él. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece.

Hazte con el CMF Phone 1 a precio de derribo en Amazon

A primera vista, lo primero que llama la atención de este móvil es su diseño moderno y personalizable, gracias a una carcasa intercambiable que permite darle un toque único. Además, no tendrás que preocuparte por el espacio, ya que el almacenamiento interno se puede ampliar mediante tarjeta microSD.

En su interior encontramos un procesador MediaTek Dimensity 7300, que es más que solvente para mover el sistema operativo y las aplicaciones con fluidez, al igual que la mayoría de los videojuegos, incluso los más exigentes. De hecho, podríamos decir que es uno de los puntos fuertes de este smartphone. En cuanto a la pantalla, tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Si pasamos al apartado fotográfico, aquí CMF (submarca de Nothing) ha optado por poner una cámara principal de 50 megapíxeles que está acompañada por un sensor secundario de 2 megapíxeles. La calidad de las fotos es más que correcta, mientras que a la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Para selfies y videollamadas, incorpora una cámara frontal de 16 megapíxeles. Todo esto se complementa con una batería de 5.000 mAh, para que puedes usarlo todo día sin tener que recurrir al cargador a media tarde. Ahora bien, todo depende del uso. Por ejemplo, jugar consume mucha batería y hace que la autonomía caiga en picado.

Aunque hay muchos móviles por menos de 170 euros, apostar por el CMF Phone 1 es ir a lo seguro. Así que, si no quieres perder la oportunidad de hacerte con un buen móvil de gama media a un precio increíble, no lo dudes más y aprovecha esta oferta, no te arrepentirás.

