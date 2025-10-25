Precio mínimo historico en Amazon para este smartwatch con más de 130 modos deportivos

Tenemos que hablar de una oferta que seguro que te interesa si estás pensado en comprar el CMF Watch 3 Pro. Este reloj inteligente que fue lanzado el pasado mes de julio tiene un 23 % de descuento, así que es un buen momento para comprarlo. Por sus características, que veremos más adelante, se trata de un smartwach muy completo. A la hora de comprarlo puedes elegir entre cuatro colores: gris oscuro, gris claro, naranja y verde claro.

El CMF Watch 3 Pro cuesta 99 euros en la web de Nothing, pero puedes encontrarlo por 75,99 euros en Amazon y PcComponentes. Si estabas esperando una oferta para comprarlo, ha llegado el momento. Además, nunca antes ha estado tan barato. Más allá del precio, tiene reseñas muy positivas, y esto se ve reflejado en su puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Un reloj inteligente con GPS de doble banda y llamadas por Bluetooth

El CMF Watch 3 Pro es uno de esos relojes inteligentes que no pasan desapercibidos. En este caso, Nothing, a través de su marca CMF, ha creado un smartphone que combina diseño, funcionalidad y facilidad de uso. Entrando de lleno en sus características, su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas destaca por su nivel de brillo, nitidez y ángulos de visión.

Uno de los grandes atractivos de este reloj es su autonomía: hasta 13 días de uso. Esto significa que no tendrás que preocuparte por cargarlo cada noche. Ahora bien, esto hay que cogerlo con pinzas, al final depende del uso que hagamos del mismo. A lo que acabamos de comentar se suma la integración del GPS de doble banda para un seguimiento más preciso. Tampoco podía faltar la monitorización del nivel de oxígeno en sangre o la frecuencia cardíaca.

Cabe mencionar que el CMF Watch 3 Pro incorpora ChatGPT (requiere un Nothing Phone compatible) y también permite recibir resúmenes personalizados tras un entrenamiento, y todo sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Esta integración hace que esté un escalón por encima si lo comparamos con otros smartwatches de su categoría.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela comprando cualquier otro smartwatch que solo te genera dudas, entonces no lo dudes más y hazte con el CMF Watch 3 Pro ahora que está disponible por 75,99 euros. Es uno de esos relojes inteligentes que ofrecen más por menos.

