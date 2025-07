Probablemente sea uno de los mejores móviles asequibles de gama media y si aprovechas esta oferta será tuyo por menos de 180 euros

CMF es una submarca de Nothing que, al igual que esta última, destaca por lanzar móviles que marcan la diferencia, no solo por su diseño, sino también por tener ciertas características que no están presentes en los smartphones de la competencia. Uno de estos terminales es el CMF Phone 1, que tiene una carcasa intercambiable a la que podemos añadir accesorios. Pues bien, dicho móvil está en oferta por tiempo limitado y su precio no te dejará indiferente.

Ahora puedes comprar el CMF Phone 1 por tan solo 179 euros en Amazon. Estamos hablando de la versión de 8 GB de RAM y 128 GB almacenamiento, que tiene un precio de venta recomendado de 239 euros. Pocos móviles ofrecen tanto por tan poco, de ahí que tenga reseñas positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Cabe mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que, si finalmente decides comprarlo será mejor que seas rápido.

Ahorra 60 euros comprando el CMF Phone 1 en Amazon

Como en todo smartphone la pantalla es uno de los aspectos más importantes, y aquí el CMF Phone 1 cumple con las expectativas. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2.400 por 1.080 píxeles) no solo se ve muy bien, sino que también ofrece una gran fluidez al tener una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto hace que sea ha delicia ver vídeos y jugar a videojuegos.

Al contrario que otros móviles de su categoría, este permite ampliar la capacidad de almacenamiento mediante una tarjeta microSD. Esto es perfecto para no depender de Google Drive u otro servicio de almacenamiento en la nube. Por otro lado, y pasando al procesador, lleva el chip MediaTek Dimensity 7300, que ha demostrado ser más que solvente, incluso a la hora de jugar a títulos como Konkai: Star Rail o Diablo Immortal.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, y aquí encontramos una batería de 5.000 mAh, por lo que podrás usarlo todo el día sin tener ponerlo a cargar a media tarde. Aquí se nota que Nothing OS (basado en Android) está muy bien optimizado y que el chip MediaTek que lleva es eficiente. A esto hay que añadir carga rápida de 33 vatios.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora está disponible por menos de 180 euros, sin duda, el CMF Phone 1 es un móvil que merece la pena comprar. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.