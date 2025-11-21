La nueva joya de Amazon: un Kindle a color con capacidad para 10.000 libros y luz cálida para no cansar la vista

Si eres de los que siempre llevan un libro encima —o varios—, seguramente has pensado más de una vez en dar el salto definitivo al libro electrónico. La comodidad, el peso y la posibilidad de leer en cualquier sitio marcan la diferencia, sobre todo si viajas mucho o te gusta alternar lecturas. El nuevo Kindle Colorsoft, con pantalla a color, luz cálida ajustable y 16 GB de almacenamiento (equivalente a unos 10.000 libros), ha llegado a Amazon con una rebaja del 33% que está despertando mucha curiosidad entre lectores habituales.

Por qué este nuevo Kindle a color está gustando tanto

Kindle Colorsoft Amazon Amazon

La gran novedad es su pantalla a color, un cambio importante para quienes leen cómics, novelas gráficas, manuales ilustrados o libros infantiles. Los colores no son como los de una tablet —siguen siendo suaves para no cansar—, pero aportan una experiencia mucho más rica en ilustraciones y gráficos.

La luz cálida ajustable es otro punto destacado. Permite elegir el tono de iluminación para leer de noche sin fatiga visual, algo que muchos valoran para evitar el brillo frío que interrumpe el sueño. Combinado con el modo oscuro, ofrece una lectura especialmente cómoda en largas sesiones.

Con sus 16 GB, la capacidad es más que suficiente: hablamos de decenas de miles de páginas, colecciones completas y espacio para libros de gran tamaño, como guías visuales o PDFs. El almacenamiento interno convierte este Kindle en un pequeño “biblioteca portátil”.

Su diseño ligero y compacto hace que sea muy cómodo de sujetar incluso con una mano, y la autonomía —como en todos los Kindle— permite leer durante semanas sin preocuparte por el cargador. Además, la pantalla antirreflejos se mantiene visible incluso a plena luz del día, algo fundamental si te gusta leer al sol.

Para quién es ideal y cómo aprovecharlo al máximo

Este Kindle es perfecto para lectores que quieren una experiencia más versátil que la del modelo tradicional en blanco y negro. Si lees cómic, manga, recetas, libros ilustrados, guías de viaje o manuales, el color añade una profundidad que muchos agradecen. Y si alternas novela con géneros visuales, probablemente notes la mejora desde el primer día.

También es una gran opción para estudiantes: el color facilita distinguir gráficos, subrayados y diagramas; y la luz cálida convierte las noches de estudio en algo más llevadero. Para quienes viajan o se mueven mucho, su ligereza, la autonomía y la gran capacidad lo convierten en un aliado muy práctico.

Un truco para sacarle más partido es organizar la biblioteca por colecciones y aprovechar funciones como la sincronización con el móvil para continuar la lectura donde la dejaste. Y si compartes el lector con niños, el color es ideal para cuentos ilustrados y plataformas educativas.

Gracias al descuento, también es una buena oportunidad para quien busca su primer Kindle o quiere actualizar un modelo antiguo sin gastar tanto como en una tablet.

