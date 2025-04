Parece una PSP, emula como una bestia y no llega a los 50€: así es la consola que está arrasando

Me sorprendió todo lo que ofrece por lo poco que cuesta. Esta consola portátil Trimui Smart Pro está a 48,73€ (con un 78% de descuento), pero al aplicar el cupón ESAS03, se queda en 45,73€. Desde que llegó, no he dejado de usarla.

Diversión portátil con alma retro

Trimui Smart Pro aliexpress aliexpress

Incluye más de 10.000 juegos preinstalados, desde plataformas clásicas hasta juegos de lucha o arcade. Su pantalla IPS de 4,96” tiene buen brillo, los colores se ven vivos y es perfecta para disfrutar tanto en casa como fuera. Lo mejor es que los joysticks son precisos y muy cómodos, incluso para sesiones largas.

Funciona con un sistema Linux personalizable, puedes añadir nuevos emuladores, instalar más juegos o modificar su aspecto. Tiene Wi-Fi, iluminación RGB personalizable y una batería de 5000 mAh que aguanta sin problema toda una tarde de juego. Además, su almacenamiento de 64 GB puede ampliarse con tarjeta TF.

El diseño es compacto, ligero y atractivo. Por 45,73€ con cupón, esta consola es una maravilla para quienes crecieron con los clásicos, pero también quieren algo actual y práctico. Es justo ese tipo de compra que te arranca una sonrisa desde el primer uso.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.