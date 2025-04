La plancha que no es GHD y que me deja el pelo brillante como Genoveva Casanova: “Es barata y funciona”

Nunca pensé que por 25 euros podría tener el pelo así de suave y brillante, pero aquí estamos. Desde que uso esta plancha de Remington con queratina y aceite de almendras, me siento como si saliera del salón cada vez que me la paso. ¿Pelazo tipo Genoveva Casanova? Casi. ¿Precio de lujo? Para nada: está ahora mismo en Amazon por solo 24,99€, con un 44% de descuento.

Pelo cuidado y sin encrespamiento con la Remington Keratin Therapy Pro

Remington Plancha de Pelo Profesional Keratin Therapy Pro Amazon Amazon

No solo alisa, cuida. Esta plancha tiene placas flotantes extralargas que se adaptan a cada mechón, y al tener revestimiento de cerámica con queratina y aceite de almendras, protege el cabello del calor mientras lo deja con un brillo increíble. Yo tengo el pelo fino y tiende al frizz, y con esta plancha noto que no se me encrespa ni se reseca, incluso usándola varios días seguidos.

Tiene 5 niveles de temperatura (hasta 230°C), pantalla digital y se calienta en segundos. Y algo que agradezco muchísimo: si te la dejas enchufada, se apaga sola a los 60 minutos. Básicamente, todo lo que necesitas para un liso de alfombra roja, pero sin vaciar la cartera.

Por solo 24,99€, esta plancha se ha convertido en mi aliada número uno para esos días en los que necesito verme bien sin perder una hora frente al espejo. Funciona, es barata y deja el pelo como de influencer de revista.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.