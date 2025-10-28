El robot aspirador Lefant que muchos hogares ya están usando: limpia pelos de mascotas, se carga solo y se controla con Alexa o móvil

Cada vez más personas están dejando que la tecnología se encargue del polvo, los pelos y las pelusas del día a día. El Lefant M210 Pro se ha convertido en uno de los robots aspiradores más populares por su diseño ultrafino (solo 7,6 cm), su potencia de succión de 2200 Pa y, sobre todo, por lo fácil que resulta usarlo.

Se controla desde el móvil o con comandos de voz a través de Alexa y Google Home, limpia de forma automática y, cuando termina o detecta poca batería, vuelve solo a su base para recargarse. Y con su precio actual de 99,99 € (–44 % en Amazon), ofrece lo que antes solo se veía en modelos mucho más caros: autonomía real y limpieza constante sin levantar un dedo.

Potente, silencioso y sin enredos

Lefant M210 Pro Amazon Amazon

El Lefant M210 Pro está diseñado especialmente para hogares con mascotas, ya que su sistema sin cepillo central evita que el pelo se enrede. Su motor de 2200 Pa de succión puede con polvo, migas o arena de gato, y su batería de larga duración permite hasta 120 minutos de limpieza continua.

Además, cuenta con 6 modos de limpieza (automático, bordes, punto, zigzag, aleatorio y manual), que pueden seleccionarse desde la app Lefant o con un asistente de voz. Sus sensores anticolisión y anticaída permiten moverse por la casa sin golpear muebles ni caer por las escaleras, y su nivel de ruido (inferior a 55 dB) lo hace ideal para limpiar mientras estás en casa.

Compacto, autónomo y perfecto para el día a día

A diferencia de otros robots más voluminosos, el M210 Pro cabe bajo sofás, camas y muebles bajos, llegando a esas zonas donde normalmente se acumula más polvo. El depósito de 500 ml se vacía fácilmente y el filtro HEPA atrapa incluso las partículas más finas, manteniendo el aire limpio.

Su compatibilidad con Alexa y Google Assistant permite integrarlo en rutinas domésticas inteligentes (“Alexa, limpia el salón”), lo que lo convierte en un aliado perfecto para hogares modernos con mascotas o niños.

Por menos de 100 €, es difícil encontrar un robot con esta combinación de potencia, diseño y conectividad.

