El Samsung Galaxy S25 se pone más interesante: 300 euros menos antes del Black Friday

El Samsung Galaxy S25 es uno de esos móviles que no necesita presentación: diseño premium, rendimiento impecable y la garantía de ser el buque insignia de una marca que marca tendencia. Pero ahora, con su rebaja a 564€ en AliExpress con el código ESCD35 (frente a los 799€ habituales), el modelo más compacto de la gama se vuelve todavía más tentador para quienes buscan potencia de gama alta sin pagar el precio de un Ultra.

El gama alta más equilibrado de Samsung

El S25 no busca impresionar solo por sus números, sino por su experiencia. Su pantalla AMOLED dinámica de 6,2 pulgadas y 120Hz es una de las más fluidas y precisas del mercado, con una nitidez que brilla tanto en interiores como bajo el sol. Además, está protegida por Gorilla Glass Victus 2, lo que le da ese toque de robustez que se agradece en el día a día.

En el interior, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versión optimizada del chip más potente de Qualcomm, asegura un rendimiento de primer nivel. Desde tareas exigentes como edición de vídeo o fotografía RAW hasta sesiones de juego intensas, el S25 se mantiene frío, rápido y silencioso.

Y hablando de autonomía: sus 4000 mAh parecen pocos sobre el papel, pero la optimización del procesador y de Android 14 con One UI 6.1 logra más de un día de uso real. Además, cuenta con carga rápida de 25W y carga inalámbrica de 15W, para quienes prefieren dejar el cable en casa.

Cámaras que no fallan y funciones AI que marcan la diferencia

El apartado fotográfico sigue siendo una de las grandes razones para apostar por un Galaxy. Su cámara principal de 50MP con estabilización óptica logra resultados sobresalientes incluso en escenas nocturnas, mientras que el teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x mantiene un nivel de detalle excelente.

Pero lo que realmente diferencia al S25 de otros móviles de su rango son las funciones de inteligencia artificial integradas, desde el encuadre automático y la corrección de reflejos hasta la edición generativa, que permite eliminar objetos o reencuadrar fotos con un toque. Para los creadores o quienes viven con el móvil en la mano, la experiencia es fluida, intuitiva y visualmente impecable.

Una compra lógica para quien no quiere gastar más de lo necesario

Ahora que los smartphones de gama alta superan fácilmente los 1000 euros, este Galaxy S25 rebajado más de 300€ se posiciona como una de las compras más inteligentes del otoño. Ofrece el mismo rendimiento y acabado de un flagship, pero sin el sobrecoste de marketing ni el tamaño de un ladrillo. Compacto, potente y con cámara de nivel profesional, el S25 es el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio. Si estabas esperando renovar móvil antes del Black Friday, esta es probablemente la oportunidad más sensata que encontrarás.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.