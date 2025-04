Son los AirPods más avanzados hasta ahora y por fin tienen descuento: chip H2, audio espacial y 30h de batería

Estaba esperando el momento adecuado para comprar unos auriculares de verdad, de esos que te aíslan del ruido, suenan como un estudio y no te hacen pelearte con el Bluetooth. Así fue como me topé con los AirPods 4 de Apple, y con una oferta que no esperaba: 12€ de descuento aplicando el cupón ESAS12, bajando de 148,99€ a 136,99€.

Apple AirPods 4: diseño icónico y tecnología que se nota (y se escucha)

No es solo el diseño minimalista o el estuche elegante: el sonido es espectacular, con bajos precisos, voces claras y una nitidez que hace que todo parezca más envolvente. La cancelación activa de ruido realmente funciona, y cuando activas el audio espacial personalizado, sientes que estás dentro de la canción o la serie que estés viendo.

Llevan el chip H2, conexión Bluetooth 5.3, son resistentes al sudor, polvo y agua, y la batería aguanta hasta 30 horas con el estuche. Se conectan en segundos y son tan cómodos que te olvidas de que los llevas.

Si estás buscando calidad top con un pequeño empujón en el precio, ahora puedes conseguir los AirPods 4 por solo 136,99€ usando el cupón ESAS12. Una inversión segura para quienes no se conforman con cualquier sonido.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.