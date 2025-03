El tarro perfecto para encurtidos: saca los pepinillos sin ensuciar y conserva su sabor por más tiempo

Si alguna vez has metido la mano en un tarro de pepinillos y has acabado con los dedos empapados de líquido, este invento es para ti. Este tarro separador de jugo en forma de reloj de arena permite sacar los encurtidos sin ensuciar y, además, conserva el líquido para que los que no te comes en el momento se mantengan frescos por más tiempo. Y lo mejor: cuesta solo 19,99€.

El truco definitivo para servir y conservar encurtidos

tarro separador de jugo amazon amazon

Este tarro de 1,35 litros tiene un sistema de doble compartimento que separa el líquido de los encurtidos con solo darle la vuelta. Así, puedes servir fácilmente aceitunas, pepinillos o cualquier otro encurtido sin tener que escurrirlos a mano ni desperdiciar el jugo que los mantiene en perfecto estado.

Está fabricado en material resistente y libre de BPA, seguro para los alimentos y pensado para durar. Su tamaño es ideal para pepinos largos, aceitunas, cebollitas y cualquier tipo de encurtidos, manteniéndolos siempre frescos y sabrosos.

Por solo 19,99€, este tarro para encurtidos es un imprescindible para quienes aman los aperitivos sin ensuciar ni desperdiciar.

