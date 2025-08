El ventilador ideal si te molesta el ruido al dormir y no quieres gastar más de 40 euros

Con el calor apretando, tener un ventilador de techo que refresque de verdad, sin ruido y sin ocupar más espacio del necesario, se convierte casi en una necesidad. Este modelo es uno de los más completos que puedes encontrar: motor silencioso, aspas retráctiles, mando a distancia, luz LED con tres tonalidades y memoria. Y ahora mismo, tiene el precio más bajo registrado hasta la fecha.

En AliExpress cuesta 43,33 €, pero aplicando el código "IFPMBAX", se queda en solo 38,90 €. Una caída espectacular desde su precio original de 159,99 €, lo que supone un ahorro de 116,66 €. Pocas veces algo tan útil ha estado tan barato.

Botón de Compra AMP

Luz, ventilación y silencio en una sola pieza que apenas notarás… hasta que la necesites

Ventilador de techo AliExpress Aliexpress

Este ventilador de techo está pensado para quienes quieren olvidarse del calor sin renunciar al silencio ni a un diseño limpio. Sus aspas se despliegan automáticamente al encenderlo y se recogen al apagarlo, dejando solo una lámpara elegante y discreta en el techo.

La luz LED de 36 W es regulable en tres temperaturas (blanca, neutra y cálida), perfecta para adaptarse a diferentes momentos del día. Todo se controla desde el mando a distancia incluido, donde puedes elegir entre 6 velocidades, temporizador de apagado o activar la memoria para que recuerde tus preferencias.

El motor DC, además de ser mucho más eficiente energéticamente, es extra silencioso, por lo que puedes dejarlo encendido por la noche sin que moleste al dormir. Ideal para dormitorios, salones o despachos donde el ruido no es una opción.

¿Para quién es perfecto este ventilador de techo y por qué merece la pena aprovechar ahora?

Es la opción ideal si quieres un ventilador que no ocupe espacio extra, que ilumine bien y que no moleste ni visual ni acústicamente. También es una solución perfecta para pisos pequeños, techos bajos o estancias en las que no quieres renunciar ni a diseño ni a funcionalidad.

Y si tienes niños, trabajas desde casa o simplemente te gusta dormir fresco pero en silencio, el motor DC silencioso y el modo nocturno con temporizador te van a parecer un antes y un después.

Con el precio actual de 38,90 € aplicando el código "IFPMBAX" (antes 159,99 €), el ahorro es de más de 116 €. Un chollo difícil de repetir en un producto tan completo, versátil y bien valorado.

Botón de Compra AMP

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.