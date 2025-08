Windows 11 Pro y 8GB RAM: el mini PC Intel de 60 euros para quienes buscan algo sencillo en su escritorio

Si tienes un monitor cogiendo polvo o simplemente quieres algo pequeño para tareas sencillas en casa, esto puede interesarte. Este mini PC con Windows 11 Pro, procesador Intel y 8 GB de RAM cuesta poco más de 60 euros en AliExpress usando el cupón CDES07, y en Amazon vale prácticamente el doble. Para quien solo necesita navegar, ver vídeos o hacer gestiones, no hace falta más.

Un mini PC básico que cumple con lo esencial

BMAX Mini PC B1PRO AliExpress AliExpress

A veces no se necesita una torre, ni un portátil, ni una gran inversión. Este tipo de mini ordenadores como el BMAX B1Pro están pensados precisamente para eso: cubrir las tareas del día a día sin complicarse. Tiene 8 GB de RAM, almacenamiento de 128 GB, procesador Intel N4000 y Windows 11 Pro ya instalado, así que está listo para usar nada más sacarlo de la caja.

No lleva ventilador (cosa que muchos agradecen si lo van a tener en un despacho silencioso), y aun así se mantiene fresco gracias a un sistema de refrigeración pasiva. Además, su tamaño es tan compacto que puedes dejarlo detrás del monitor o llevarlo contigo si necesitas una solución portátil para trabajar en otra parte.

El Wi-Fi de doble banda y el Bluetooth 4.2 funcionan bien para lo básico, y tiene suficientes puertos para conectar teclado, ratón, disco externo o incluso una pantalla 4K vía HDMI. No va a mover juegos exigentes ni tareas pesadas, pero para ofimática, YouTube, Netflix o acceso remoto es más que suficiente.

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprarlo

BMAX Mini PC B1PRO Google Google

Este modelo está orientado claramente a usuarios que valoran la simplicidad: no hace ruido, no ocupa espacio y no cuesta mucho. Ahora bien, hay que saber para qué sirve y para qué no. Si buscas un equipo para edición de vídeo, diseño o gaming, este no es el candidato ideal. Pero si solo necesitas algo barato para trabajar en la nube, revisar correos o usar aplicaciones web, da buen resultado.

Una ventaja clara es que se envía desde España, así que llega rápido y sin sorpresas de aduanas. Y aunque no es un producto pensado para actualizaciones a futuro (no se le puede poner más RAM, por ejemplo), sí permite añadir almacenamiento vía tarjeta microSD o USB. Ideal como segundo equipo, para usar con la tele o como solución informática en tiendas, aulas, menús digitales o señalización gracias a su salida 4K.

Puede que no sea un ordenador potente, pero si necesitas algo sencillo y funcional para el día a día, este tipo de mini PC demuestra que no hace falta gastar mucho para tener un equipo que cumple. Todavía lo puedes conseguir más barato, con 7 euros de descuento en AliExpress usando el cupón CDES07.

