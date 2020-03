Los familiares de residentes de la tercera edad no contagiados exigen a la Generalitat valenciana poder sacarles de los centros

Las residencias de la tercera edad son, sin lugar a dudas, el punto neurálgico del coronavirus. Ante la grave situación que atraviesan estos centros, algunos de los familiares de los residentes no contagiados están solicitando poder llevárselos antes de que el virus les alcance. Primero han pedido que se les realice la prueba, para saber si han contraído el virus o no, pero les dicen que no la pueden realizar hasta que no presenten síntomas. “Puede salir negativo y que sea un falso negativo, es inútil realizar la prueba sin síntomas”, explican desde la Conselleria de Sanidad, y añaden que así se viene explicando de manera insistente desde el Ministerio.

La madre de Rita Pastor tiene más de 80 años y se encuentra en la residencia para la tercera edad DomusVi de Valencia, donde ya hay cinco contagiados. Rita está angustiada. Insiste en que lo ideal sería que le hagan la prueba a todos los residentes y el personal para poder separar a los afectados y que pueden ser transmisores de los sanos, y de no ser eso posible solicita que le hagan la prueba a su madre para poder llevársela pero asegura que desde Sanidad le responden que no hay razón para efectuar las pruebas puesto que no existe prueba científica que demuestre que existe el contagio a través de personas asintomáticas, ignorando así, dice Rita, “los estudios científicos que refieren justamente lo contrario”.

“Si no me dejan llevármela, es cuestión de tiempo...”, asegura Rita. Asegura que ayer mismo le informaron en el centro de que les habían llegado más pruebas, por lo que sospecha que debe haber más contagios, puesto que ene el centro les han explicado que solo se realizará pruebas a aquellas personas que presenten síntomas.

Es la pescadilla que se muerde la cola. No le hacen la prueba porque no presenta síntomas, pero si no le hacen la prueba no saben si está contagiada o no, por lo que no la pueden dejar salir. Ni a ella ni a nadie. Desde la Conselleria de Sanidad explican que el Ministerio de Sanidad refleja en su Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial que “en el escenario actual, se deben suspender todas las salidas de la residencia”, aunque señalan que Salud Pública “sigue esperando nuevas indicaciones”.

Los residentes se encuentran aislados en sus respectivas habitaciones, donde solamente entra el personal, pero los familiares destacan que este contacto con los trabajadores, que cada día salen a la calle, puede suponer también un foco de contagio. Se quejan además de que llevan sin poder visitarles desde el pasado día 9 de marzo y la información no les llega con fluidez.

Ayer mismo los familiares de los residentes del geriátrico de Alcoy denunciaban la falta de información: “Solo llaman a los familiares de aquellos usuarios que tienen síntomas para decirnos cómo están y a veces pasan 48 horas sin saber nada”, explicó a Efe José Luis García, que en estos momentos ejerce de portavoz de la plataforma de familiares de la residencia de ancianos alcoyana.

Según los datos facilitados ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la Comunitat Valenciana son ya 49 los centros de este tipo en los que existen contagios. Se han registrado un total de 221 residentes contagiados, otros 407 están en cuarentena así como 67 trabajadores de estos centros. Además, han fallecido hasta el momento 44 ancianos que vivían en estos centros.

Cataluña como ejemplo

Precisamente ayer se conocía que Cataluña permitirá a las familias llevarse a casa a los ancianos que se encuentren bien de salud, sin perder la plaza de residencia. Así lo anunció el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, en una entrevista a Catalunya Radio, en la que aseguró que ayer mismo esperaban poder hacer el cambio normativo necesario para que las familias que puedan y quieran llevarse a los ancianos a casa lo hagan sin tener que perder la plaza de residencia.

En la normativa vigente, si una familia desea llevarse ni que sea temporalmente a su familiar ingresado en una residencia a casa pierde el derecho a la plaza, una situación que El Homrani afirmó que se va a cambiar.

Dijo ser “consciente” de la grave situación que atraviesan numerosas residencias de ancianos ubicadas en Cataluña a causa del coronavirus y la falta de equipos de protección individual para los trabajadores de las mismas.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana insisten en que deben seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad que hasta el momento han sido muy claras: los residentes de estos centros no pueden salir.