Ribera Salud refuerza con 448 profesionales sus hospitales por covid-19

Ribera Salud ha reforzado sus hospitales y centros sanitarios con 448 profesionales desde el inicio de la crisis del covid-19, y ha puesto en marcha un programa de apoyo emocional para sus profesionales, con el fin de reforzar el bienestar anímico de la plantilla y facilitar un soporte psicológico adicional en un momento de gran presión asistencial.

El refuerzo se ha aplicado en todos los centros del grupo sanitario en Madrid (Hospital Universitario de Torrejón), Comunitat Valenciana (Hospitales universitarios de Torrevieja y Vinalopó y Hospital de Denia), Galicia (Hospital de Povisa en Vigo) y Extremadura (Hospital de Santa Justa), si bien es el Hospital de Torrejón donde más personal se ha destinado por estar situado en la región más afectada por la pandemia, ha informado en un comunicado. También ha facilitado la modalidad del teletrabajo a los profesionales cuya presencia física no es indispensable en estos momentos.

Desde Ribera Salud se destaca “la importancia que tiene para la organización no sólo la salud física sino el bienestar emocional de toda la plantilla, en momentos que no son fáciles. Por eso es importante que el personal se sienta acompañado y que encuentre el apoyo psicológico necesario cuando lo necesita”, en alusión al programa de apoyo.Además, Ribera Salud financia todas las comidas del día al personal, esté o no de guardia, y se han aprobado medidas especiales de reorganización de turnos para aquellos profesionales que han encontrado con dificultades para conciliar trabajo y familia.

El grupo ha instaurado también el complemento de la baja por Incapacidad Temporal relacionada con el covid-19, para cubrir el 100 por ciento del salario de los profesionales en esta situación.