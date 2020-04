La Comunitat suma ya 395 muertes y más de un millar de sanitarios contagiados por covid-19

La Conselleria de Sanidad ha informado hoy de 414 nuevos positivos, por lo que desde comenzó la pandemia se han producido un total de 5.922 casos. Actualmente en la Comunitat valenciana hay 2.189 personas ingresadas, “la misma cifra de ayer”, ha celebrado la consellera del ramo, Ana Barceló. De los pacientes hospitalizados, 365 permanecen en la UCI.

El número de fallecidos asciende ya a 395, de los cuales 56 se han producido en las últimas 24 horas. Asimismo, 1.001 profesionales sanitarios (109 más que ayer) han dado positivo por coronavirus y 2.308 permanecen en cuarentena.

Barceló ha explicado que el “ritmo de crecimiento de estos cuatro días es mínimo. Eso no significa que no vamos a seguir teniendo casos, sino que estamos estables”. No obstante, ha matizado que “resulta muy arriesgado” poner una fecha de cuándo se comenzará a frenar la curva. Por ello ha recordado que “debemos ser muy cautos y mantener el confinamiento. Vamos a esperar un poquito más para decir cuándo hemos alcanzado el pico”.

En cuanto a la denuncia de los sindicatos sobre la saturación de las UCI en diez hospitales de la Comunitat, Barceló ha desmentido que la situación esté al límite. “Tenemos 228 camas libres, nuestra capacidad está al 71 por ciento”. Aunque ha admitido que algunos centros pueden estar al cien por cien. "Los recursos son comunes, tanto públicos como privados”.