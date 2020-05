El PP pide la dimisión de Mollà por excluir de las ayudas a las ganaderías de reses bravas

El portavoz de Agricultura del PP en les Corts, Miguel Barrachina, ha pedido la dimisión de la consellera Mollà por excluir de las ayudas al sector las ganaderías de toros bravos.

El portavoz popular ha pedido que la Conselleria de Agricultura ponga en marcha diversas iniciativas de apoyo al sector presentadas por el PP con motivo de la crisis del Covid19 “como la elevación de los seguros agrarios en cinco millones de euros más, la revisión del IRPF para los agricultores que no han tenido ingresos, las cuotas a la Seguridad Social o la rebaja del IVA a los eventos taurinos”.

Barrachina también ha pedido la elaboración de un Plan de Recuperación del sector taurino. “Si en esa orden de ayudas que se anunció el pasado viernes también se engloba el sector de la flor ornamental, lo que nos parece fenomenal, no tiene sentido decir que se excluyen de las ayudas a los ganaderos de reses bravas porque sus animales no son para comer sino para el espectáculo. Pedimos que se ampare a los ganaderos de reses bravas de la Comunitat Valenciana cuya carne termina en los platos. No puede excluir a las ganaderías autóctonas de toros bravos”.

El portavoz popular ha señalado que “Mireia Mollá es la responsable pública del sector ganadero y debe ocuparse de la ganadería valenciana, de toda, es su obligación. Si no lo quiere hacer porque no le apetece, Mollá debería abandonar su cargo. El 95 por ciento de los ingresos de las ganaderías de reses bravas provienen de espectáculos como los “bous al carrer” prohibidos por la administración en esta crisis y es la administración quien tiene que darles una respuesta. En su pelea entre consellerias las víctimas son las ganaderías. Si no le gustan sus competencias abandónelas. Hay 3.000 personas que dependen directamente de esas más de cien ganaderías. Hay motivos económicos, ecológicos, de despoblación y de tradición para apoyar a este sector”.

Falta de previsión en residuos y abandono de los trabajadores

Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente Elisa Diaz ha acusado a la consellera Mollá de falta de previsión en materia de residuos en este Covid y de dejar sin protección a los trabajadores. “Han llegado tarde y la gente no ha sabido cómo tratar los residuos”. También ha solicitado hacer PCR a los trabajadores de Vaersa, en continuo contacto con residuos. No les dan ni mascarillas, ni PCR, ni más coches para evitar que vayan cuatro en el mismo vehículo desde fases distintas, cuando es muy probable que el 30 de junio se vayan a la calle”.

Para Elisa Díaz, “la Conselleria debería aprovechar la situación porque la gestión de residuos del Covid también es una oportunidad. La gestión de residuos es muy importante en esta pandemia pero desde esta Conselleria han sido incapaces de atajar y hacer frente a la situación. Tiene la oportunidad de, con el sector forestal y los colegios profesionales, construir y ayudar a crear una industria, pero dudo que sea capaz de hacerlo porque esta Consellera ni siquiera se entera de lo que ocurre bajo su responsabilidad”.

Por último, la diputada popular ha criticado la eliminación de la ayuda presupuestaria para los educadores ambientales.