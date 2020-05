Barceló: “Los nuevos contagios se producen por no guardar las distancias en los contactos sociales”

La consellera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, se muestra prudente. No quiere cometer los mismos errores que en el pasado, cuando la decepción por no pasar a la fase 1 fue casi peor que el primer confinamiento. Por eso, no ha querido confirmar el avance de la Comunitat Valenciana a la fase 2 de la desescalada, a pesar de que algunos medios dan por seguro que en las próximas horas el Ministerio de Sanidad lo hará público.

“No puedo confirmar nada”, ha señalado. En lo que sí se ha mostrado clara y contundente es en que las residencias de la tercera edad no tienen un peso específico en los nuevos contagios, sino que estos se producen “por no guardar las distancias recomendadas en los contactos sociales”.

Preguntada en varias ocasiones por el índice de transmisión del virus en la región -un repunte del mismo hizo que la semana pasada la Comunitat no pidiera cambiar de fase- la consellera ha señalado que se ha observado un descenso en la curva del mismo. Desde el pasado día 21 de mayo, último dato hecho público por el Ministerio de Sanidad, cuando el índice se encontraba en el 1,1, se ha observado una bajada del mismo, “que es lo importante”, aunque no ha concretado la cifra exacta.