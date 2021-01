La Fiscalía denuncia a dos ediles de Compromís de Palma de Gandía por intentar comprar un voto para una moción de censura

La Fiscalía ha denunciado a los ediles de Compromís de la localidad de Palma de Gandía, Manuel Sansaloni y Ricardo Pastor, por un presunto delito de cohecho, al intentar comprar la voluntad de otro edil, en este caso, David García, y que éste apoyara una moción de censura que la formación política Compromís planeaba presentar en el pueblo.

Los dos concejales de la formación nacionalista citaron a García, expulsado del PSPV, el 28 de octubre de 2020 en un bar de la localidad, y le expusieron que dado que era un concejal no adscrito, no podía ostentar un área de Gobierno, como él hacía ya que estaba al frente de la Concejalía de Deportes. Le citaron la sentencia en este sentido que había dictado el Tribunal Supremo a raíz de una denuncia en La Font de la Figuera y le advirtieron de la posibilidad de pedir que se aplicara dicha doctrina en el Ayuntamiento de Palma de Gandía. Le dijeron que ello supondría que tuviera que dejar sus funciones y devolver los ingresos cobrados hasta el momento.

Los ediles de Compromís le dijeron además que, si apoyaba una moción de censura que iban a presentar en el municipio para recuperar la alcaldía, no solo no denunciarían la “incompatibilidad” sino que la mantendrían y le pondría un sueldo de mil euros al mes. Además, si él no podría hacerse cargo de todo el trabajo de la concejalía, le pondrían a alguien que lo hiciera, y promocionarían su establecimiento de artículos deportivos mediante acciones del Ayuntamiento en este ámbito.

Lo que no sabían los concejales de Compromís es que David García estaba grabando la conversación y fue con ella a la Fiscalía a denunciar los hechos. La moción de censura nunca se presentó.

La fiscal pide al juzgado de Gandía que instruya las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que se tome declaración como investigados a los ediles de Compromís Sansaloni y Pastor, además de tomar declaración a García en calidad de testigo.

Además, se pide al Ayuntamiento de Palma de Gandía documentación sobre la constitución del Gobierno municipal, y al PSPV, documentación sobre la expulsión del edil García así como de la alcaldesa de la localidad, María Trinidad Miñana.

La situación política en Palma de Gandía ha pasado por diversas circunstancias a raíz del fallecimiento de la que fuera elegida alcaldesa por Compromís, Inmaculada Escrivá.

Como bien recoge la fiscal Anticorrupción Virginia Abad en su denuncia, “tras las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, la fuerza política más votada en la localidad de Palma de Gandía fue Compromís que logró cuatro concejales. En la sesión constitutiva de la Corporación celebrada en el mes de junio de 2019, fue proclamada Alcaldesa de la localidad la candidata de Compromís, Inmaculada Escrivá, que ocupó el cargo hasta el mes de noviembre de 2019. Tras el fallecimiento de Inmaculada Escrivá, se procedió a la votación de un nuevo alcalde o alcaldesa, obteniendo la mayoría absoluta la candidata del PSPV María Trinidad Miñana, investidura que obtuvo gracias a los votos de los tres concejales del PP. Tras el apoyo recibido del PP, el PSPV decidió expulsar del grupo socialista a María Trinidad Miñana y a David García Mascarell, ambos no militantes, pasando a ostentar la condición de concejales no adscritos.