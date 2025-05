"O se investigan las irregularidades de la importación de carne en Marruecos o presentaremos una moción de censura"

El Movimiento Popular de Marruecosw, a través de su grupo parlamentario, ha reiterado su compromiso con la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo en torno a los subsidios a la importación de carne roja. Al cuestionar los motivos de su bloqueo por parte de la mayoría, la oposición amenaza con una moción de censura contra el gobierno.

En una entrevista concedida a Le360 , Driss Sentissi, líder del grupo Movimiento Popular (diputado, oposición), invitóa los diputados de la mayoría a sumarse a la solicitud de creación de una comisión de investigación parlamentaria, para que " salga la verdad y se identifiquen responsabilidades " en el asunto de los subsidios a la importación de carne roja.

Tras reconocer que la oposición no logró reunir las 132 firmas necesarias para crear esta comisión, se preguntó por qué la mayoría no se sumó a esta iniciativa " si no tenía nada que reprocharse " en esta operación que parecía un escándalo.

De confirmarse las irregularidades, habrían supuesto un gran déficit para el presupuesto estatal, entre subvenciones y exenciones de derechos de aduana e impuestos. Esta iniciativa gubernamental pretendía estabilizar los precios de la carne roja, pero no logró este objetivo.

El MP y otros partidos de la oposición trabajan para crear una comisión parlamentaria de investigación. "Seguimos comprometidos con esta vía y esperamos que otros miembros se unan a nosotros. Esto les permitiría demostrar transparencia, buena fe y que no tienen nada que ocultar" , insistió el líder del grupo del MP.

"Si la opción de la comisión de investigación no prospera, no tendremos otra opción que presentar una moción de censura contra el gobierno de Aziz Akhannouch", amenazó. Una moción de censura, que según la Constitución sólo requiere 79 firmas de diputados, no tiene ninguna posibilidad de provocar la caída del gobierno.

Para Driss Sentissi, la presentación de una notificación de censura "abrirá también el debate sobre muchas otras cuestiones". No solo hablaremos de la importación de ganado ovino y bovino, sino también del apoyo al sector turístico: ¿quiénes son los beneficiarios y cuánto se ha asignado a cada uno? También examinaremos la cuestión de las importaciones de cereales, así como la de los combustibles, cuyos precios se mantienen altos a pesar de la caída de los precios mundiales", enumera. "También haremos preguntas sobre las ayudas concedidas al sector del transporte, porque todavía no sabemos quiénes son los verdaderos beneficiarios", prosiguió.