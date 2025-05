Manuel Bautista, alcalde de Móstoles: «Vamos a invertir 40 millones en infraestructuras tras años de parálisis con el PSOE»

Con una mochila fiscal más liviana, con una bajada de impuestos que quiere convertir a Móstoles en una ciudad más atractiva para los inversores, con deuda cero, con una economía saneada y unos presupuestos aprobados, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), afronta la segunda parte de la legislatura con el punto de mira en las infraestructuras «tras ocho años de travesía en el desierto con el PSOE». Los ejes son claros: mayores, deportes y cultura.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos a nivel municipal?

Llevamos dos años de legislatura. Al inicio, nos encontramos con el municipio sin Presupuestos, lo que nos obligó a aprobarlos primero. Esto fue fundamental para 2024 y para este año. Nuestra prioridad fue aliviar la carga fiscal de los mostoleños. Queremos que vean cómo la mochila fiscal que tenían se ha aligerado.

¿Cómo se ha traducido eso en términos concretos para los ciudadanos?

Vamos a ahorrarles más de ocho millones de euros en impuestos. También buscamos hacer la ciudad más atractiva para la inversión, y con la bajada de impuestos y tasas lo estamos logrando. Además, hemos alcanzado la deuda cero en solo dos años, lo que es un logro importante. Hemos bajado todos los impuestos que podemos y seguiremos haciéndolo. Ha habido una carga impositiva muy alta y un remanente de tesorería muy elevado. Eso quiere decir que se le estaba quitando dinero a los vecinos sin que se usara para nada. Yo creo que, si se recauda, debe ser para algo útil. En Móstoles, una familia paga 114 euros de media; en Alcorcón, 500 euros.

Una vez saneadas las cuentas, ¿cuál es el siguiente paso?

Ahora estamos en la segunda fase de la legislatura, centrada en infraestructuras. Nos enfocamos en tres áreas clave: deporte, cultura y mayores. Queremos que los mostoleños vean que, después de ocho años de parálisis, hay inversión en infraestructuras.

¿Puede darme algunos ejemplos concretos de esas nuevas infraestructuras?

Vamos a construir un nuevo pabellón deportivo en el PAU-4, en Móstoles Sur, por más de seis millones. Será accesible, con un enfoque especial en el deporte adaptado. También se construirá una pista multifuncional en la calle Hiades y nuevos campos de fútbol en una parcela de 12.000 m², con zona de tecnificación y graderíos.

¿Y todo esto con qué objetivo?

Queremos que Móstoles sea la Ciudad Europea del Deporte en 2026, y estas infraestructuras son esenciales para esa candidatura que hemos presentado. Además, vamos a renovar el Polideportivo Andrés Torrejón, con nueva pista de atletismo, graderío, vestuarios… En resumen, lo convertiremos en un centro deportivo prácticamente nuevo.

¿De cuánto estamos hablando en términos de inversión solo en el ámbito deportivo?

De unos 12 millones. En total, este año hemos lanzado cerca de 25 millones de euros en nuevas infraestructuras, incluyendo estas.

¿Estas inversiones son con cargo al PIR?

No. Con cargo al PIR, tenemos otras dos actuaciones clave: un nuevo centro de mayores en el Distrito 2, en el norte de Móstoles, y el Centro Cultural Caleidoscopio. Es un emblema para el barrio, pero no se ha renovado en 20 años. Vamos a rehabilitarlo completamente.

Ahora las ciudades están apostando mucho por la accesibilidad. ¿Qué se va a hacer en este ámbito?

Queremos que todas las paradas de autobús sean cien por cien accesibles. Vamos a destinar medio millón de euros a la construcción y renovación de marquesinas para mejorar la inclusión y movilidad.

Entonces, ¿cuál sería el montante total de inversión en infraestructuras en estos dos años?

Solo en esta primera fase, invertiremos unos 25 millones. Además, tenemos previsto un plan de inversiones adicional que rondará los 20 millones más. Hablamos de algo más de 40 millones con los que queremos impulsar la ciudad tras ocho años de parálisis.

En cuanto a vivienda, ¿qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para hacer frente a la escasez que afecta a tantos municipios, incluido Móstoles?

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid estaba completamente olvidado. Las 410 viviendas que contempla ya están prácticamente terminadas. Ahora, estamos dinamizando tanto el suelo residencial como el industrial. Es uno de los grandes retos de esta legislatura porque Móstoles no tenía viviendas disponibles.

¿Cómo se está solucionando eso desde el ámbito municipal?

Estamos dinamizando tres grandes sectores: el R-1, el R-4 y el R-5. Al final de la legislatura, podremos empezar a construir unas 7.000 viviendas. Estos sectores deberían haberse activado antes, pero no se hizo. Nosotros sí creemos que la vivienda es clave, y por eso también estamos reactivando planes especiales que estaban bloqueados hasta ahora.

Y esas 7.000 viviendas que menciona, ¿cuándo podrían estar disponibles?

Sabemos que los plazos urbanísticos son largos, pero lo importante es que hemos comenzado. Al final de la legislatura, la urbanización estará en marcha, y en un año y medio, podrían estar construidas las viviendas.

¿Esa cifra de 7.000 viviendas es suficiente teniendo en cuenta el crecimiento de población previsto para Móstoles?

Con esas viviendas estimamos un crecimiento de población de unas 35.000 personas, lo cual consideramos bastante sostenible. Además, estamos trabajando en soluciones a corto plazo, viendo qué parcelas municipales podemos sacar en concesión para otros usos.

Quería preguntarle también por el caso ITV que salpica al PSOE y a la exalcaldesa Noelia Pose. ¿Cómo se vive desde el Gobierno municipal?

Es un caso que me preocupa porque hay dinero de los mostoleños. Y ahí sí tengo que estar vigilante. Como alcalde de esta ciudad tengo que velar por que ni un euro del mostoleño se malgaste o se malverse. Nosotros estamos poniendo a disposición del juzgado toda la información que se nos solicita. Es un caso mediático que ha hecho un flaco favor a la marca Móstoles. Lo que no entiendo es cómo, con un código ético como dice tener el PSOE, no se ha actuado en consecuencia. Antes era el señor Lobato, ahora el señor Óscar López, pero nadie toma medidas. Cuando hay una apertura de juicio oral, como ha sido el caso de Noelia Posse, eso en un partido serio debería ser motivo de expulsión. Móstoles debe mirar hacia delante, pero primero tenemos que quitarnos esta mancha del currículum. Móstoles no puede abrir telediarios por un asunto como este porque el empresario busca seguridad.

A la vista de toda esta situación, ¿Se ve repitiendo en el cargo?

Primero, me gustaría que mi partido me volviera a designar como candidato. Ser alcalde de mi ciudad es un honor. Si me lo piden, daré el paso sin dudar.

También hay rumores que apuntan a que no terminará el mandato porque podría ocupar otro puesto. ¿Qué hay de cierto?

Pues sabe más que yo entonces… Yo ni lo descarto ni lo confirmo porque no hay nada. Estoy absolutamente centrado en mi labor como alcalde.

¿Se ha planteado una conexión de la línea 12 de Metro con la línea 10?

Es algo que estoy solicitando a la Comunidad de Madrid. Mi objetivo es que esa propuesta se incluya en el programa electoral del PP para futuras legislaturas. También es prioritario mejorar las infraestructuras ferroviarias en Móstoles. Por ejemplo, que la estación de Móstoles El Soto sea accesible. Depende de Renfe y Adif y es el pasaje del terror. Tiene siete tramos de escaleras sin ascensor.