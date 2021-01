El PP pide a la Conselleria de Justicia que multe a Ribó como multaría al organizador de una fiesta privada

El PP del Ayuntamiento de Valencia ha remitido hoy su denuncia ante la Conselleria de Justicia e Interior para que determine las responsabilidades por la imprudente cabalgata de Reyes que reunió a cientos de familias en la plaza del Ayuntamiento. La portavoz Popular, María José Catalá, ha explicado que “los hechos son muy graves tratándose de una administración pública, que debe dar ejemplo y debe velar por la salud de los ciudadanos, por lo que este hecho no puede quedar impune”.

Catalá ha asegurado que pedir disculpas por parte del alcalde “es lo mínimo que debe hacer Ribó”, pero también debe asumir responsabilidades y la Generalitat debe ser ejemplar, y por ello se pide en la denuncia del PP “iniciar el oportuno expediente sancionador por los incumplimientos de las medidas de seguridad”.

La denuncia presentada por los populares, que tiene cerca de 30 páginas, y recoge en ellas que la cabalgata nunca fue secreta como afirma el Gobierno de Ribó y PSOE, ya que ellos mismos anunciaron desde primeras horas de la mañana a través de la web municipal y de las redes sociales la hora de llegada de los Reyes Magos al Ayuntamiento de Valencia.

Se apunta en la denuncia que “este acto fue anunciado a través de la Agenda Institucional del Ayuntamiento de Valencia publicada en la web municipal y también fue difundido a través del twitter institucional @AjuntamentVLC el mismo día 5 de enero de 2021 a las 8:32 horas de la mañana y a las 18:49 horas”.

También apunta que si concejales del PSOE, socios de Gobierno de Ribó, le advirtieron de que no se celebrará, cómo es que la concejalía de Policía Local, en manos del PSOE, no tomó ninguna medida para evitar las aglomeraciones como era cerrar perimetralmente la plaza del Ayuntamiento como si se hizo el día 31 de diciembre en Nochevieja. “El concejal Cano (PSOE) es el responsable de la Policía Local de Valencia y con su omisión de responsabilidades permitió las grandes aglomeraciones de gente sin medidas de seguridad en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, al no ordenar el cierre perimetral de toda la Plaza como se realizó el día 31 de diciembre de 2020 para evitar las aglomeraciones en nochevieja”, recoge la denuncia.

El PP recuerda en la denuncia que “durante la recepción oficial se produjeron grandes aglomeraciones de gente en la Plaza del Ayuntamiento esperando la llegada de los Reyes Magos que se produjo en tres autobuses contratados por el Ayuntamiento como organizador del evento. Se calculó una asistencia en la plaza de más de 1.500 personas hasta 5.000 personas, según cifras de asistencia difundidas por diversos medios de comunicación social”. Esto se hubiera evita no celebrando el acto o tomando medidas la concejalía de Policía Local.

Podría ser infracción muy grave

El PP remarca en su denuncia que la cabalgata podría llegar a ser una infracción muy grave y basa esta acusación en dos artículos el 6 y 7 del decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell.

El artículo 6 califica de grave “la organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, privado o público, en espacios privados o públicos, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención o del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal dentro de los establecimientos”.

Pero también recoge este mismo artículo “el incumplimiento de las condiciones de sanidad e higiene establecidas en las órdenes o medidas establecidas por la autoridad competente, así como el incumplimiento de la obligación de limpieza y desinfección de las entradas y salidas del recinto, localidades donde se siente el público y de aquellos espacios que deban ser objeto de desinfección por la presencia de personas de manera habitual”.

Mientras, el artículo 7 califica de muy graves los mismos actos pero con participación de menores y mayores de 65 años. “La organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención o se hallen presentes menores de edad y/o personas mayores de 65 años”, recoge el artículo 7.

Sin cumplir la resolución de Sanidad

El PP recuerda que la cabalgata de los Reyes de Valencia no cumplió la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en el punto 1.2 sobre “Eventos Navideños que recoge que:

“Los eventos y actividades, que se desarrollen tanto al aire libre como en espacio cerrado, podrán celebrarse en los términos y requisitos que se establecen en el presente punto, sin que en ningún caso puedan superar las 150 personas, incluyendo participantes y organizadores, ni superar el aforo del 50 por ciento. Se consideran como tales eventos y actividades, los espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales, exhibición de animales y celebraciones populares”.

También se incumplió de esta resolución “la señalización de los lugares donde puedan situarse las personas participantes y los lugares que han de permanecer libres para asegurar el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, excepto en el caso de convivientes y se facilitará a las personas asistentes geles hidroalcohólicos desinfectantes por la organización.”

En su conclusión, la denuncia del PP afirma que “de todo lo anterior, resulta acreditado que el Ayuntamiento de Valencia actuó de forma negligente al difundir que se celebraría esta recepción en el Ayuntamiento el día 5 de enero a las 19:00 horas.

“Que además no se adoptaron las medidas sanitarias precisas para garantizar el cumplimiento de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, en especial el cierre perimetral de la Plaza del Ayuntamiento para garantizar que no se producían aglomeraciones de miles de personas sin respetar la distancia social y sin repartir geles hidroalcohólicos entre los asistentes”.