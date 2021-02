Se busca dos cerdos vietnamitas que pasean por la ciudad de Castellón

No es la primera vez que los castellonenses se encuentran con dos cerdos vietnamitas paseando por las calles de la capital de La Plana. Este fin de semana ha vuelto a ocurrir y estos animales, que a primera vista se confunden con dos jabalíes, volvieron a dar más de un susto en un unas calles más vacías que de costumbre, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la covid.

Fuentes de la Policía Local de Castellón, han explicado que estos animales se escapan de una finca cercana, que se tiene a los propietarios localizados y que ya se les ha denunciado en más de una ocasión.

A partir de 2022 estará prohibida su tenencia como mascota . Así lo aprobó en marzo de 2019 el Gobierno central, que incluye en la lista a tres reptiles: tortugas de la Florida, serpientes pitones y varanos de la sabana.

Tal y como publicó LA RAZÓN, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decretado que a partir de 2022 no se podrá poseer, transportar, traficar o comerciar con estos ejemplares. Los que ya los tienen como mascota no tendrán que deshacerse de ellos, pero sí deberán comunicar a la Administración autonómica su tenencia. Además, deberán seguir sus indicaciones en cuanto a las condiciones de control, tales como su esterilización, marcaje y una declaración responsable de que no se liberarán al medio ambiente ninguno de estos animales.