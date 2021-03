Murthy acusa a Puig de “ataques irresponsables” y afea la gestión sanitaria

El presidente del Valencia, Anil Murthy, calificó de “ataques irresponsables” las críticas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a Meriton, empresa máxima accionista del club de Mestalla, tras las reunión que ambos mantuvieron este martes y le afeó además la gestión sanitaria de la pandemia del covid-19.

Tras no presentar Murthy en la reunión un plan para retomar las obras del nuevo Mestalla, Puig afirmó que la credibilidad de la empresa de Peter Lim en la sociedad valenciana “está bajo mínimos” y criticó que no hubieran presentado ningún documento a la reunión.

El presidente del Valencia deslizó que no piensan retomar las obras del nuevo estadio, paradas desde hace doce años, hasta que no se vendan las parcelas del actual Mestalla, aunque la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que ampara ambas operaciones caduca este mes de mayo y la Generalitat ha anunciado que no la prolongará sin un plan concreto por parte del club.

“Lamento las declaraciones de Ximo Puig y sus ataques irresponsables a Meriton”, señaló Murthy en un comunicado emitido por el club valenciano.

“El compromiso y la credibilidad del club se mide en pagar las deudas bancarias -algo que nadie hacía antes-, ayudar a la sociedad valenciana especialmente durante la crisis del covid-19 o donar material sanitario a los hospitales de la Comunitat Valenciana cuando no había debido a una gestión inadecuada de la crisis, por ejemplo”, añadió.

“Tenemos una responsabilidad con el proyecto del nuevo estadio. Endeudar el club sin vender la parcela previamente es irresponsable, supondría repetir los mismos errores del pasado y probablemente llevar al club a la bancarrota”, advirtió Murthy.

“Llegados a este punto, tenemos que trabajar todos juntos para buscar una solución global. No somos políticos. Esperamos que las instituciones se impliquen y nos ayuden a solucionar el asunto del nuevo estadio y no al revés, alimentando la incertidumbre en torno a un proyecto tan importante para el Valencia CF y la ciudadanía con palabras irresponsables”.