Puig niega contactos del PSPV con Ciudadanos en la Diputación de Alicante

El secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que su partido no ha mantenido contacto alguno con Ciudadanos para propiciar un cambio de gobierno al frente de la Diputación de Alicante y que la situación política actual “no puede devenir en una generalización de conflictos”.

En declaraciones a Radio Nacional de España, Puig ha insistido este lunes en que “el Gobierno valenciano es estable, se han generado condiciones que están siendo decisivas para la mejoría económica y social, y que son clave para generar confianza y credibilidad”.

”No estamos para motivar espacios de desestabilización; cada institución tiene su propia dinámica, pero no creo que se deba generalizar la inestabilidad. Me parece de bastante poca ética que se use a los tránsfugas para estos procesos”, ha señalado.

A juicio de Puig, que se ha referido expresamente a la reciente moción de censura de Teulada (Alicante), esos comportamientos “denotan una forma de actuar de un partido que tuvo recientemente responsabilidades de gobierno y que los ciudadanos dejaron de apoyar por falta de ética”.

Por otra parte, Puig ha admitido sentirse “sorprendido” por la decisión de Pablo Iglesias de renunciar a la vicepresidencia del Gobierno para asumir la candidatura de Podemos en al Comunidad de Madrid.

Ha agregado que, pese a lo sorprendente de esta decisión, “cada partido toma sus decisiones ante una convocatoria electoral sobrevenida”, que el también líder de los socialistas valencianos ignora “si se ha sabido argumentar adecuadamente”.

”Lo fundamental es que cada partido presenta lo que considera mejor en una situación como la actual, en la que aguardan grandes desafíos”, ha concluido.