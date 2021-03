Mazón anuncia mociones del PP en los ayuntamientos por una mejor financiación

El portavoz del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el PP hará “frente común” desde todos los ayuntamientos para pedir al president, Ximo Puig, “que se moje” por reclamar un cambio en el sistema de financiación.

También se exigirá en esa moción que el jefe del Consell ponga “los intereses de los valencianos por encima de los intereses de su partido”.

Mazón ha señalado en un comunicado del PPCV que la reforma del actual modelo de financiación “no es un capricho” porque, ha sostenido, “significa más financiación para nuestras instalaciones educativas, para nuestras infraestructuras sanitarias, para la solidaridad, para el bienestar social, para nuestra prosperidad y para nuestro futuro”.

Al respecto, Mazón ha expuesto que la Comunitat necesita esa financiación y que “no puede ser que el Consell calle cuando gobiernan sus amigos en Madrid y sean extraordinariamente reivindicativos cuando quienes gobiernan no son sus amigos”.

”O se hace siempre, o no es creíble”, ha asegurado Mazón, al tiempo que ha dicho que “ya no hay más prórroga”, razón por la que el PP presentará mociones desde todos los ayuntamientos para decirle a Puig que “no puede agachar la cabeza en la defensa de la financiación que le corresponde”.

Así, según fuentes del partido, el PP instará a Puig a “poner su responsabilidad como president de la Generalitat por delante de su cargo de socialista”, así como a “no resignarse cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a aplazar los intereses valencianos”, porque “el PP no se conforma”.

”Sánchez no quiere que nuestra tierra prospere, porque sus intereses y los de sus socios de Gobierno no pasan por la Comunitat, y a Puig parece no incomodarle”, ha lamentado Mazón, quien también ha aseverado que el PP “es el único partido que nunca se ha movido de su posición, el único que ha reclamado en la Comunitat y en Madrid justicia financiera y un cambio de modelo”.

”Tanto es así que el PP fue el único partido que votó a favor del informe para el cambio de sistema elaborado en 2013 por el primer comité de expertos, mientras PSPV y Compromís votaron en contra de un cambio que hoy reivindican como necesario”, ha incidido.

Mazón ha afirmado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, no se ha convocado ni una sola vez al Comité de Expertos para llevar a cabo la reforma del modelo, lo que es, a su juicio, “toda una declaración de intenciones”: “Cada vez que gobierna el PSOE en la Comunitat y en España el sistema de financiación se para”, ha concluido.