El Gobierno valenciano rechaza reocupar 1.400 plazas en residencias reservadas para aislamientos por covid

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunitat (AERTE) ha lamentado este viernes que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya desestimado todas sus propuestas para flexibilizar medidas en residencias, entre las que se encuentra la posibilidad de reocupar las 1.400 plazas de reserva libres destinadas a aislamiento.

Según ha indicado AERTE, esta semana ha recibido la contestación al recurso de reposición contra la resolución de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 8 de abril que regula los centros y servicios a personas mayores de la Comunidad Valenciana.

En la resolución, la Conselleria rechaza incluir la vacunación del personal de prácticas, realizar pruebas PCR a las plantillas a la vuelta de las vacaciones, la eliminación del requisito de tener vacunado al 95 % del centro para considerarlo de vacunación completa y no tener que hacer aislamientos preventivos con personas vacunadas.

El presidente de AERTE, José María Toro, ha indicado que muchas de las respuestas remiten a la Conselleria de Sanidad y hablan de criterios técnicos “pero la realidad es que la vicepresidenta Oltra dijo la semana pasada que había espacio para seguir avanzando y, sin embargo, todo sigue igual”.

”Los residentes, las familias y los profesionales ya están agotados y no entienden que no se cambie la normativa, porque ven a políticos tocarse o abrazarse pero a ellos les dicen que no pueden, y eso no es éticamente aceptable”, ha destacado Toro, quien ha explicado que la Comunitat lleva nueve semanas sin fallecidos por covid en residencias.

”El sector lleva meses pidiendo avances en esta materia y no entendemos que ahora haya voces diciendo que queremos ocultar la situación de las residencias porque eso no ha sucedido”, ha afirmado el presidente de la asociación, que ha recordado que a pesar de las solicitudes realizadas, no ha habido ninguna reunión del sector con la Conselleria desde el pasado 23 de marzo.

”Esto está impidiendo avanzar en los protocolos y adaptarlos a la situación actual, lo que va en detrimento de la atención a las personas mayores”, ha asegurado Toro, quien ha concluido que la Conselleria de Sanidad les está “ninguneando”.