Lo que ha sucedido los últimos días con los viajes de fin de curso a Palma de Mallorca -hay casi 1.000 jóvenes infectados en varias comunidades autónomas- es solo un preludio de que lo que va pasar este verano, una época del año en la que los jóvenes celebrarán fiestas, botellones y “saraos”, con el añadido de la eliminación de la mascarilla al aire libre.

Así lo asegura el secretario general del Sindicato Médico en la Comunitat Valenciana, Víctor Pedrera, quien señala que, aunque se considera que los contagios entre las personas más jóvenes son menos graves -y efectivamente lo son- hay dos matices interesantes. Por una parte, el hecho de que en esta “cuarta ola” no se van a saturar los hospitales, sino la atención primaria, que es donde acuden las personas infectadas de menor edad. “La atención primaria no puede funcionar como antes, esto lo tenemos que comprender. Un médico no puede tener a 50 personas esperando en la puerta de la consulta, por la seguridad de los pacientes. Por no hablar de los pocos recursos que nos han dejado”, denuncia el galeno.

Otro matiz importante que subraya es que no podemos caer en la falsa seguridad de pensar que no pasa nada si los jóvenes acuden contagiados a sus casas porque la mayoría de sus familiares están vacunados. Ojo, no podemos olvidar que existen diferentes cepas y, por ejemplo, la delta preocupa especialmente, tanto es así que países como Reino Unido e Israel se están planteando volver a usar la mascarilla debido a la aparición de esta variante.

En este sentido, Pedrera subraya que, desde el punto de vista de la comunidad médica, la medida de eliminar la mascarilla en espacios abiertos, ha sido precipitada. “Anunciar esta medida con el ‘boato’ propagandístico, induce a la gente a relajar las medidas de protección”.

Añade que la mascarilla se ha demostrado como la “medida más eficaz de todas”, por lo que se debería seguir usando, sobre todo aquellas personas que no están vacunadas.

Según Pedrera, la Administración “ha aprendido muy poco durante estos 18 meses de pandemia y se está volviendo a caer en los mismos errores. Se están adoptando medidas en contra de la opinión científica”.

El secretario general del Sindicato Médico asegura que existe una falsa sensación de seguridad porque hay gente vacunada y porque los actuales contagios son de menor gravedad, pero recuerda que en España han muerto 180.000 personas a causa de este virus. “¿Es que eso no es suficiente?”, lamenta.

En su opinión, la solución habría sido muy sencilla: “Vacunar a toda la población en un mes. Vivimos en un país en el que se vota en un día y los resultados se conocen por la noche. Estamos preparados para inmunizar a toda la población en 30 días, el problema es que no se programaron las dosis necesarias con las farmacéuticas”.

Explica que el problema de prolongar durante tanto tiempo la vacunación de toda la población, es que se le da tiempo al virus para que sobreviva. “El virus va mutando, adaptándose al medio, le estamos dando tiempo para que lo haga”. El problema más grave de que esto suceda, es que en cualquier momento puede aparecer una nueva cepa para la que no sean útiles ninguna de las actuales vacunas.