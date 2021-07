Compromís defiende recuperar restricciones para contener la subida de la incidencia en la Comunitat Valenciana

Las restricciones que rigen en la Comunitat Valenciana entraron en vigor el 1 de julio. La previsión era que estuviesen en vigor hasta el 15 de julio, momento en el que se esperaba poder relajar alguna de las medidas. Sin embargo, la situación ha empeorado en la última semana. La incidencia acumulada de coronavirus en la Comunitat Valenciana ha subido en casi 14 puntos en un día y se sitúa en 216,97 casos por cien mil habitantes, con lo que continúa en riesgo alto de contagio.

Ante esta situación, desde Compromís tienen claro que hay que escuchar a los expertos e implantar nuevas restricciones. “Cada paso que damos sabemos que existe la posibilidad de que pueda ser para dar otro atrás”, ha defendido el portavoz de Sanidad de esta formación, Carles Esteve, que ha insistido en que la prioridad es evitar más contagios e ingresos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se reúnen esta mañana con un grupo de expertos para escuchar sus opiniones y valorar la necesidad de adoptar nuevas restricciones. Además, esta tarde hay consejo interterritorial en el que se analizará también la situación con el resto de autonomías y el Ministerio de Sanidad.

“Los expertos deben hacer su propuesta y tomar medidas para que no se contagie más gente. Nos ha pasado otras veces. No es la primera vez. La incidencia está subiendo y hay que generar las restricciones suficientes, las mínimas posibles para contener la pandemia”.

“Desde el principio de la pandemia, el planteamiento de Compromís ha sido escuchar a los epidemiólogos, cuando damos mensajes como que hay que abrir el ocio nocturno pasan otras cosas”, ha apuntado.

No obstante, ha insistido en que después año y medio de pandemia no hay que buscar responsables. “Lo más importante es que la vacunación va bien. Aquí no hay problemas de gente no se quiera vacunar. En general, excepto algunos desajustes, está funcionando bien”.

Sobre los datos del Ministerio de Sanidad que revelan que la Comunitat está por debajo de la media en vacunación, ha dicho que la variación es de “uno o dos puntos” y esto depende de cuestiones como de “si llega el camión de las vacunas”. Lo importante, ha insistido, es que la gente “va y se vacuna”.