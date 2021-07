Global Omnium y Egevasa ensayan con éxito una tecnología para eliminar el fósforo del agua

El proyecto Life Newest, financiado por el Programa LIFE de la Unión Europea con 1,3 millones de euros, entra en la fase final de experimentación con la obtención de excelentes resultados en la eliminación de fósforo en el tratamiento de las aguas residuales, un proceso de vital importancia para reducir los procesos de eutrofización de las aguas.

La iniciativa, en la que han participado activamente las empresas Egevasa y Global Omnium y ha finalizado con un presupuesto total de 2,2 millones de euros, arrancó el pasado año 2017 con el objetivo de minimizar el uso de coagulantes naturales, para así eliminar el fósforo presente en aguas residuales, y ya se ha desarrollado en cuatro depuradoras de la Comunidad Valenciana.

El fósforo es un elemento habitual en la industria de fabricación de fertilizantes para agricultura, detergentes y productos de limpieza. Y lamentablemente, los niveles de fósforo han aumentado de forma considerable en lagos y ríos, provocando problemas de eutrofización.

De esta manera, los productos utilizados en el proyecto están presentando numerosas ventajas puesto que no son oxidantes, no incrementan los valores de cloruros y sulfatos del medio receptor y son biodegradables. Y así se da el incremento de la vida media de las instalaciones y su manipulación no implica afecciones sobre los operarios de planta o sobre el entorno.

Además, han sido las empresas EGEVASA y Global Omnium las que han implementado una nueva tecnología relacionada con la dosificación de un polímero natural sintetizado por la empresa castellonense Servyeco. Estas sustancias solubles en agua, denominadas BEWAT NW3 y BEWAT MA, proceden de materiales de origen vegetal o animal que actúan como agentes de coagulación y/o floculación. Y la relevancia de estos productos recae en que son respetuosos con el medio ambiente en comparación con los agentes orgánicos e inorgánicos debido a su elevado grado de biodegradabilidad.

La valoración de estos polímeros ha confirmado mejoras frente a los coagulantes inorgánicos tradicionales, tales como la reducción en los valores de cloruros en el efluente o la reducción en el uso de agentes químicos para la deshidratación de los fangos en exceso producido durante el tratamiento de las aguas residuales.

Actualmente, el proyecto Life NEWEST se encuentra en la recta final, inmerso en valorar como el uso del producto de estudio permite obtener mejoras agronómicas en los compuestos producidos a partir de los fangos generados en las EDAR de estudio.

En las cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la Comunitat en las que su vertido a zona sensible, era necesaria la eliminación de fósforo en su tratamiento. Pero debido a la variabilidad de procesos existentes en el tratamiento de aguas residuales y al elevado número de explotaciones que gestionan EGEVASA y GLOBAL OMNIUM, se han seleccionado los tratamientos más habituales, eligiendo además dos EDAR con afluente de origen urbano y dos EDAR con afluente urbano e industrial.

En concreto, las EDAR son las de Lloc Nou d´en Fenollet, la EDAR Benigànim, la EDAR Ontinyent-Agullent y la EDAR Canals-L’Alcúdia.