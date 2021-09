El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha instado a Conselleria de Educación a que aproveche la primera semana de septiembre, previa al inicio de curso, para incrementar la dotación de recursos a los centros educativos y que las clases comiencen en condiciones óptimas.

Desde el sindicato se ha recalcado la importancia de un plan de inversión en recursos tecnológicos, pues con los tres meses de confinamiento de 2020 y los encierros selectivos de clases con contagios el pasado curso, muchas familias no han sido capaces de acceder a herramientas tecnológicas necesarias para clases telemáticas. “Ningún alumno puede quedar atrás”, recuerdan.

“Esto se plantea como un reto en el sistema educativo”, declaran. El sindicato ha exigido ofrecer “la máxima calidad educativa” cuando se afronten “circunstancias como los confinamientos de clases”. Por lo que el plan debería de ser “negociado, pactado y transparente”.

A lo que Rubén Pacheco, el presidente de la FAMPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Valencia), ha comentado que pese a que la cantidad de dispositivos tecnológicos haya sido “importante” y mayor a la de hace dos años, “no resulta suficiente”.

Esto se debe a que “el 14 por ciento del alumnado se ve afectado por la brecha digital” y el punto de partida de la Comunidad Valenciana es “absolutamente lamentable”, por lo que se necesita “una inversión potente para cubrir estas necesidades, con un programa autonómico y nacional”, ha añadido.

No obstante, el presidente de Feceval (la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia) Alberto Villanueva se ha mostrado “agradecido a Conselleria” debido a que se contó con los centros privados y los privados-concertados en el reparto de aparatos tecnológicos.

Profesorado para el próximo curso

CSIF ha solicitado a Conselleria que “se asegure de sacar todas las plazas vacantes antes del inicio de curso”, para que centros no empiecen sin la plantilla cerrada y que no haya alumnado que no pueda recibir la formación adecuada por retrasos en la adjudicación de plazas de docente.

Desde la escuela privada, Villanueva ha manifestado su “contento con las medidas más que extraordinarias tomadas desde Conselleria”, desde ayudas económicas consideradas como “buenas cantidades”, hasta un incremento en el profesorado, focalizado sobre todo en conseguir una plena presencialidad en los cursos de secundaria.

Asimismo, Pacheco ha calificado el balance del personal en centros educativos públicos como “bastante positivo” y “mucho más favorable en Secundaria que en Primaria, por la mayor afectación covid” entre adolescentes. Sin embargo, “el incremento positivo debe ser mayor y sistémico”, sin abandonar este paso dado, para recuperar en el sistema educativo “los recortes que se produjeron hace más de una década”.