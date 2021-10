El PP lamenta que Puig no exija a Pedro Sánchez la convocatoria del Consejo de Política Fiscal

El portavoz de Hacienda y Presupuestos del GPP, Rubén Ibáñez, ha denunciado hoy que “Puig se ha quedado mudo y no exigido todavía a Sánchez la convocatoria urgente para este mes de octubre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como acordó Les Corts en el debate de política general”.

“Van pasando los días del mes de octubre y no tenemos ninguna notica de la ministra de Hacienda para reunir a las CCAA en el seno del CPFF para debatir sobre el cambio de modelo de financiación”.

El portavoz de Hacienda ha afirmado que “los grupos de Les Corts dejamos bien claro, en el pasado debate de política general, que no podía demorarse esa reunión ni un día más. Es fundamental que Sánchez y Puig se tomen en serio el cambio de modelo de financiación”.

“Puig no puede ningunear los acordado por les Corts y si el Gobierno de Sánchez no toma la iniciativa, debería ser él quien todos los días saliera a pedir que se celebre esa reunión”, ha matizado el diputado popular.

Rubén Ibáñez ha afirmado que “a Puig ya no se lo cree nadie. No quiere pelear lo que por justicia necesitan los valencianos para la educación, la sanidad y las políticas sociales. Está más pendiente de no enfadar a Sánchez que de defender los intereses de los valencianos”.

“Estamos hartos de que el PSPV tenga un doble lenguaje. Diga una cosa en Les Corts y luego Puig haga totalmente la contraria. Por eso desde el GPP no vamos a permitir que Puig y Sánchez nos ninguneen. Vamos a seguir defendiendo que el nuevo modelo de financiación entre en vigor en enero de 2022″, ha asegurado Ibáñez.

El diputado popular ha añadido que “desde luego nada cambiará si el President Puig no se planta ante Sánchez. No hay excusas. Tiene un mandato de Les Corts al que no le puede dar la espalda y tiene que plantarse ya en La Moncloa para que dejen de mirar tanto hacia otras comunidades autónomas y por una vez, desde que gobierna Sánchez, se mire al resto de comunidades que estamos pidiendo que se reforme el modelo de financiación”.