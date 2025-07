Una nueva joya del arte valenciano ve la luz

Una nueva joya del arte valenciano del siglo XVII ve la luz. Una creación única, desconocida hasta la fecha, que ha sido halla en una colección particular y que completa la producción de un pintor cuya presencia es muy notable en el Museo del Prado de Madrid y en el Bellas Artes de Valencia.

Se trata de un lienzo de Jerónimo Jacinto de Espinosa, nacido sobre el año 1600 en la localidad alicantina de Cocentaina, y considerado un gran pintor barroco. Tras la muerte de todos los Ribalta, una importante familia de artistas valencianos, Jerónimo Jacinto de Espinosa se convirtió en el pintor de mayor prestigio de la ciudad y cabeza indiscutible de la escuela valenciana.

Ahora, el exconservador del Museo de Bellas Artes de Valencia, José Gómez Frechina, ha identificado en una colección particular un lienzo inédito del autor que representa el relato evangélico recogido por San Lucas de Cristo en casa de Marta y María (óleo sobre lienzo, 138 x 160 centímetros).

En palabras del estudioso, «la escena evangélica que plasma Espinosa en clave naturalista y con un sabio uso del claroscuro establece en perfecto maridaje con el texto de San Lucas con la representación pictórica priorizando a través de las miradas y gestos la tensión emocional en que Marta recrimina ante Jesús la actitud de María: ‘Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. A cierto punto, María se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas: una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada’ (San Lucas 10, 38-42)», relata el experto.

El pintor seiscentista valenciano Jerónimo Jacinto de Espinosa formó parte por su fecha de nacimiento en el verano de 1600 en Cocentaina de la misma generación de grandes pintores del Siglo de Oro español como Francisco de Zurbarán, Alonso Cano o Velázquez. Jerónimo Jacinto fue hijo del también pintor Jerónimo Rodríguez de Espinosa de origen vallisoletano que se afincó al menos desde 1596 en Cocentaina donde casó con la contestana Aldonza Lleó. El joven Jerónimo Jacinto paso su infancia en la población alicantina hasta 1612 en que se traslada con su familia a la ciudad de Valencia, inscribiéndose en 1616 en el recién creado Colegio de Pintores de Valencia.

«Espinosa fue un protagonista clave en el desarrollo de la corriente naturalista en Valencia. A la muerte de los Ribalta, Francisco y su hijo Juan, en 1628, tomó el relevo de ambos pintores y recibió numerosos encargos para iglesias, conventos y particulares», asegura el historiador tras poner de relieve que El Prado guarda nueve pinturas y el Bellas Artes de Valencia ofrece la panorámica más amplia de su obra con alrededor de 40 piezas de uno de los «pintores más sobresalientes del Siglo de Oro de la pintura española».