El día en que Mónica Oltra vio cómo otros se ponían camisetas contra ella

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, conserva su afición por las camisetas. Las tiene en su despacho, a modo de colección, y en parte, porque sabe que su uso le dio una visibilidad en un panorama político en el que todavía imperaba el bipartidismo. Lo que quizás no esperaba es que algún día, estaría en el otro lugar y serían otros, en este caso Ciudadanos, lo que vestirían camisetas en contra de ella. Así ha ocurrido hoy en Les Corts. Todos los diputados de la formación naranja han vestido una camiseta con su cara que decía: “Oltra, vete ya”. El día elegido no ha sido casual. Hoy es 25 de noviembre, el día contra la Violencia de Género, una efeméride con la que los once diputados de la formación naranja han querido resaltar las grietas en la gestión de la líder de Compromís.

Los trece diputados de Ciudadanos en Les Corts Valencianes han vestido hoy camisetas con la cara de la vicepresidenta Mónica Oltra para pedir su dimisión FOTO: Pablo Gobernado Pablo Gobernado

Fue en su época como portavoz de Compromís cuando puso imagen a la lucha contra Francisco Camps vistiendo una camiseta con la cara del entonces presidente de la Generalitat que decía. “Wanted. Only alive” (Se busca. Solo vivo). Era mayo de 2009 y, fue expulsada del hemiciclo tras ser llamada al orden en tres ocasiones por la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez. Entonces explicó que quería criticar que el jefe del Consell hubiese eludido una sesión de control porque no quería responder sobre asuntos relacionados con la trama Gürtel.

Tres años más tarde, en 2012, con otro presidente, el fallecido Juan Cotino, volvió a ser expulsada. En este caso en la camiseta de Oltra decía. “No nos falta dinero. Nos sobran chorizos”. A partir de entonces, las pasaron a formar parte de la manera de hacer política de Compromís. El ahora concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, llegó a lucir una camiseta en la que salía golpeando con un látigo a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, en una imagen de archivo, lleva una camiseta en la que se le ve golpeando con un látigo a la alcaldesa Rita Barberá FOTO: La Razón La Razón

De hecho, ese mismo año se aprobó una resolución para regular estas situaciones, de tal manera y que la presidencia de la Cámara pudiese actuar cuando se utilizasen “prendas de vestir, carteles, fotografías u otros elementos materiales que resulten alusivos a algún diputado o institución”.

Esta resolución sigue vigente y podría haberse aplicado hoy. Sin embargo, ha sido la propia Oltra la que ha pedido que no se les impidiese la entrada en el hemiciclo ni su intervención. Según ha podido saber LA RAZÓN, el presidente de Les Corts, Enric Morera, le ha consultado a Oltra su opinión y esta ha respondido que había que respetar su libertad de expresión.

La vicepresidenta ha intervenido en diferentes ocasiones durante el pleno, aunque no para defenderse a sí misma de las acusaciones que le han reiterado no solo desde Ciudadanos, sino también desde el PP y Vox, sobre su responsabilidad en la gestión del caso de abusos al que fue condenado su ex marido, Luis Eduardo Ramírez, cuando trabajaba en un centro de menores que depende de la Conselleria que dirige.

Ha sido el conseller de Educación, Vicent Marzà, el que ha intervenido para defender a Oltra. Ha acusado a Ciudadanos de “querer destruir humanamente a una persona porque les molestan sus políticas” y ha defendido la labor de Oltra al frente de Igualdad. “No solo no se tiene que ir, sino que tiene que estar muchos más años, gracias Mónica por tu trabajo”. El silencio que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha guardado durante toda la intervención, ha logrado el aplauso de toda la bancada de la izquierda.