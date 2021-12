Valencia recuperará en las Fallas de 2022 las 19 “mascletaes” en la Plaza del Ayuntamiento

La ciudad de Valencia recuperará las tradicionales “mascletaes” en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad durante las Fallas de marzo de 2022. Además, el Ayuntamiento quiere ampliar los disparos a los barrios, según la experiencia de las pasadas fiestas. Las Fallas 2021, celebradas de manera extraordinaria en septiembre a causa de la pandemia, permitieron que, por primera vez, las tradicionales mascletaes llegaran a numerosos puntos de la ciudad. El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha informado los medios de comunicación sobre estos asuntos, después de la reunión con la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana, Piroval.

Galiana ha reafirmado, al término del encuentro, el “compromiso del Gobierno Municipal con el sector pirotécnico, tal como se anunció días atrás en la Asamblea de presidentes de Fallas, y la decisión de mantener ese programa de pirotecnia, en principio con las 19 mascletaes en la plaza del Ayuntamiento, además de otras convocatorias”.

Pero aparte de ello, ha añadido el concejal, “queremos continuar con las mascletaes en los barrios, que fue un compromiso que realizó el alcalde, Joan Ribó, en las pasadas fiestas, y que queremos mantener”. Galiana ha recordado que, a pesar de la situación actual de la evolución de la pandemia, “aún queda mucho tiempo de aquí a marzo, y esperamos que la ‘sexta ola’ baje y podamos disfrutar de la pirotecnia”.

No obstante, ha añadido el edil, “si por las circunstancias sanitarias, los disparos de las mascletaes no pudieran realizarse en la plaza del Ayuntamiento, nuestro compromiso es gastar en esta actividad el mismo presupuesto que otros años. Tenemos un presupuesto destinado a pirotecnia y pase lo que pase, continuará destinado a pirotecnia. Si llegado el momento no se pueden hacer disparos en la plaza, pues hablaremos con Piroval para ver cómo y dónde se pueden hacer, pero esos recursos no se van a derivar a otros conceptos”, ha afirmado el concejal. Según ha indicado, el presupuesto de la Junta Central Fallera previsto para este concepto asciende a los 305.000 euros.

Galiana ha anunciado también la apertura de una línea de subvenciones para aquellas comisiones que gasten pirotecnia en sus Fallas, y asimismo ha añadido que se va a incrementar el pago que hace el Ayuntamiento por cada mascletà, que pasará de los 7.500 euros por disparo abonados en septiembre a 8.000 euros. “En València –ha afirmado Carlos Galiana- hay pirotecnia en cualquier fiesta y en cualquier acto festivo, y nosotros queremos seguir protegiéndola, y apostando por ella”.

A preguntas de los medios de comunicación, el concejal de Cultura Festiva ha recordado que “ahora mismo estamos en una situación radicalmente diferente al año pasado por estas fechas, con un gran porcentaje de vacunados, y una gravedad e ingresos menor”.

El edil ha explicado que, según las indicaciones que las autoridades sanitarias realicen en cada momento, se convocará la Mesa de seguimiento, “pero ya tenemos la experiencia de las Fallas de septiembre –ha subrayado- en las que las comisiones falleras se comprometieron del todo con un comportamiento ejemplar, y la celebración no tuvo efectos sobre la pandemia. Esa experiencia –ha añadido- nos sirve para actuar según lo que las autoridades sanitarias nos planteen”.

Respecto a las próximas Navidades, el concejal de Cultura Festiva ha recordado que “desde el Ayuntamiento cumpliremos a rajatabla cualquier medida que proponga la Conselleria de Sanidad: si hay que anular, retrasar o modificar cualquier acto, pues así lo haremos, por el bien común”.

Por su parte, la presidenta de Piroval, María José Lora, ha agradecido al Ayuntamiento la atención y el compromiso para ayudar al sector, y ha asegurado que este es “un trabajo de continuidad”. En cuanto a la propuesta de ampliar los disparos a los barrios, la representante de la asociación de pirotécnicos, ha asegurado que es “una gran oportunidad para el sector y una muy buena idea: todo lo que sea disparar más es una buena noticia”, ha concluido.