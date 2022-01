La Comunidad Valenciana mantendrá el pasaporte covid porque favorece la actividad económica

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha manifestado que no se plantea en este momento la retirada del pasaporte covid en la Comunitat Valenciana, con el argumento de que cree que dicho documento tiene un efecto positivo frente a la pandemia sanitaria y que favorece la actividad económica.

Noticias relacionadas Coronavirus. La Sociedad Valenciana de Pediatría exige que los niños puedan recibir la vacuna de la covid en los vacunódromos

Según recoge Efe, el presidente valenciano ha sido preguntado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, sobre la intención de Cataluña y Cantabria de quitar el pasaporte covid y ha respondido que “no se tiene prevista esa decisión”.

Puig ha recordado que el virus “sigue entre nosotros” y ha incidido en que el pasaporte covid “ha significado un ejercicio positivo para la vacunación”, de la que cree que es el instrumento más eficaz en la pandemia. ”El pasaporte ha servido también para dar más seguridad en los locales y ha sido positivo en términos económicos” puesto que “las comunidades que lo han tenido han obtenido un mejor resultado en el sector turístico”.

El jefe del Consell valenciano ha comentado que “en cada momento hay que tomar unas decisiones” antes de reiterar que actualmente se está “en plena pandemia y hay una gran cantidad de contagios”.

El pasado 21 de diciembre, el presidente Puig anunció que el pasaporte covid en la región sería necesario para acceder a todos los bares y restaurantes (independientemente de cuál sea su aforo), cines, salas multifuncionales, sedes festivas, centros de jubilados, circos, gimnasios y recintos deportivos. Esta fue la única medida extraordinaria que se aprobó para hacer frente a la más que anunciada sexta ola.

Desde entonces no se ha tomado medida alguna aunque se barajó la posibilidad de que pudiese solicitarse en terrazas. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ya aclaró que el pasaporte covid en las terrazas de las bares. Ha explicado que formuló una pregunta al TSJCV por si fuese necesario en algún momento aplicar esta medida, por tener el aval del alto tribunal “y no acudir cada vez al TSJCV, por respeto a la institución”. No obstante, en estos momentos no se solicitará, pero sí en aquellos complejos de restauración que tengan espacios al aire libre y en los que se celebran eventos que reúnen a más personas como las bodas.