¿Es obligatorio el pasaporte covid en las terrazas de la Comunidad Valenciana?

Si el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el uso de la mascarilla ya ha generado confusión, en la Comunitat Valenciana las dudas se han producido sobre la necesidad de presentar el pasaporte covid en las terrazas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha indicado que en estos momentos la Abogacía de la Generalitat “se está planteando que sea así” y, por tanto, no entra dentro de los supuestos en lo que se amplía su uso.

El DOGV ha publicado este jueves la resolución de la Conselleria de Sanidad, que entrará en vigor a las 00.00 horas de este viernes, y que amplía la obligatoriedad del pasaporte covid a todos los establecimientos de hostelería, al margen de cuál sea su aforo, así como en gimnasios, cines, circos e instalaciones deportivas.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha aclarado que en este momento no es obligatorio presentar el pasaporte covid en las terrazas de las bares. Ha explicado que formuló una pregunta al TSJCV por si fuese necesario en algún momento aplicar esta medida, por tener el aval del alto tribunal “y no acudir cada vez al TSJCV, por respeto a la institución”. No obstante, en estos momentos no se solicitará, pero sí en aquellos complejos de restauración que tengan espacios al aire libre y en los que se celebran eventos que reúnen a más personas como las bodas.

Nochevieja sin aglomeraciones

En referencia a la Nochevieja, el presidente Puig confía en que la próxima reunión de la Comisión Interdepartamental establezca unas recomendaciones generales para las autonomías. En cualquier caso, el Gobierno valenciano defiende que “hay que limitar todos los actos como las fiestas de Nochevieja porque no es momento de grandes aglomeraciones”.

No obstante, ha defendido la celebración en los espacios cerrados porque tienen aforos limitados, hay que usar la mascarilla cuando no se consume y solo se puede entrar con pasaporte covid.

Según Puig, el mensaje “claro” es que “estamos de fiestas pero no para fiestas” y por tanto “debemos aquilatar el ámbito en el que podemos estar con cierta seguridad, que debe ser en reuniones no masivas y sin grandes aglomeraciones o grandes eventos”.

Los contagios se producen en ámbitos de confianza y sin mascarilla, ahí es donde está el problema, porque “con mascarilla es muy difícil contagiarse”.

En este sentido, ha insistido en que hay que superar también la crisis emocional que vivimos, por lo que las familias se pueden reunir sin grandes aglomeraciones y los niños tienen derecho a las cabalgatas, que serán diferentes pero en general necesitamos el reencuentro. “Debemos combinar protección y prevención con actuación de cierta apertura y festividad prudente”.