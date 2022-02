La bajada de la incidencia da armas a la Generalitat para celebrar unas Fallas sin restricciones

Las posiciones del Consell- más prudente- y la del Ayuntamiento de Valencia- que ha planeado unas fiestas a lo grande- comienzan a acercarse. Las Fallas de 2022 serán muy similares a las de antes de la pandemia.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, habla cada día con menos temor acerca de la planificación de las fiestas josefinas. Lo hace motivado por el chute de optimismo producido por la importante bajada de la incidencia registrada en las últimas semanas.

Aunque la Comunitat Valenciana se mantiene por encima de la media nacional, el dato del viernes la sitúa en 2.041,44 a 14 días casos frente a los 1.461 de España, en siete días este indicador ha bajado en 1.339,51 puntos.

La reducción, no obstante, es mayor de lo esperado y eso está provocando importantes cambios de cara a las actos falleros que comenzarán el último domingo de este mes con la Crida. Para abrir boca, el Consistorio ya ha confirmado que el día anterior se disparará en la plaza del Ayuntamiento una «Cordà» como la de Paterna. A partir del 1 de marzo y hasta el 19 se celebrará la «mascletá» diaria a las dos de la tarde y, lo más previsible, es que no se imponga un límite de aforo, entre otras cuestiones, porque es imposible controlar cuánta gente entra.

Durante una entrevista en la SER, el presidente admitió que confía en poder eliminar la única restricción- además del uso de la mascarilla en interiores- que está ahora mismo en vigor, y avanza que no será necesario el pasaporte Covid en la Comunitat a partir del 1 de marzo. «Estamos bien y la voluntad es que no haya ninguna restricción más allá del tiempo necesario».

En este contexto, el lunes se comunicará cuál es el protocolo que regirá tanto en las Fallas, como la Magdalena. Más tarde, a la siguiente semana, se reunirá la Mesa Interdepartamental para confirmar el fin del pasaporte covid, prorrogado hasta el 28 de febrero.

Con respecto a las mascarillas, queda todavía por confirmar si el buen avance de la pandemia permite también que no sea obligatorio su uso cuando se produzcan grandes concentraciones de personas al aire libre, como puede ser la «mascletà».

No obstante, el presidente ya ha avanzado en reiteradas ocasiones su posición y se ha mostrado partidario de que se mantenga, puesto que su uso no interfiere en la actividad y la mascarilla aporta un plus de seguridad.

Por lo demás, la maquinaria fallera ya se ha puesto en marcha y las comisiones trabajan para meterse de lleno en una fiesta que fue la primera en cancelarse cuando estalló la pandemia en 2020.

En Castellón, también se preparan para vivir la Magdalena casi con total normalidad.

Estas fiestas no se han celebrado en dos años, ya que desde el Ayuntamiento se decidió que era lo más prudente debido a la evolución de la pandemia, a pesar de que en Valencia sí hubo unas Fallas «atrasadas» en septiembre.