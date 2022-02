La Policía Local afronta las Fallas “con mucha tranquilidad” pero hace un llamamiento al civismo

El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano ha explicado el dispositivo de las Fallas 2022, “unos de los retos más importantes que afronta la ciudad en los últimos años”.

Ha expuesto que “disponemos de 1.800 policías y de 600 bomberos para estas fiestas. Estamos preparados, las Fallas de septiembre fueron una prueba piloto, una experiencia de laboratorio con fuego real”. En este sentido, el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera ha explicado que “afrontamos las Fallas con mucha tranquilidad porque tenemos los recursos suficientes”, pero ha hecho una llamada al civismo de la ciudadanía.

Cano considera que “serán unas Fallas normales con el escudo de la mascarilla. Las Fallas han de seguir evolucionando en igualdad, pluralidad y queremos extirpar la violencia contra las mujeres, los delitos de odio. Vamos a desarrollar el protocolo Gama con presencia de una patrulla y un furgón, entendiendo la violencia contra las mujeres como cualquier abuso sexual que se produzca contra ellas por el hecho de ser mujeres”. Para ello se contará con un retén específico en la calle Arzobispo Mayoral que estará abierto desde las ocho de la mañana hasta las seis de la mañana del día siguiente, 22 horas seguidas. Y habrá un puesto móvil en el Puente del Real durante los castillos.

Dos patrimonios de la Humanidad no pueden colisionar

También ha explicado que “planteamos la fiesta desde el respeto al patrimonio histórico después del gran esfuerzo que ha hecho este Ayuntamiento en el entorno de la Lonja, plaza de Brujas. Las Fallas que es patrimonio de la Humanidad no puede colisionar con otro Patrimonio de la Humanidad que es la Lonja para que no se produzcan faltas de civismo”. Y para ello habrá un retén preventivo permanente en La Lonja. “Qué patrimonio de la humanidad tiene a su lado una verbena hasta las cuatro de la mañana. Tampoco es una solución vallar”, ha enfatizado.

La ciudad tendrá tres zonas de corte de menor a mayor dependiendo de la fecha y del acto. La ofrenda será el momento en que se cortará todo el centro de la ciudad.

El primer gran evento es la Crida que no solo es el gran acto de la tarde sino también la despertà de ese día y su mascletà. Habrá 143 agentes de policía y un vehículo de bomberos.

Cano ha dicho que “las mascletàs son el gran reto. La gente tiene muchas ganas. Somos la capital de la Comunidad Valenciana. Antes se aplicaban 90 recursos policiales, ahora el 79. Esta es una demostración empírica de que el urbanismo puede contribuir a la seguridad de las personas, y con menos efectivos policiales vamos a poder controlar la situación”.

Ha añadido que “estimamos que la gente va a saber comportarse en el uso de la mascarilla. Hemos de preservar la buena imagen que tenemos porque eso es desarrollo económico, social y no debemos echar todo por tierra”. Las multas pueden ser de cien euros y el concejal recomienda no comer ni beber durante la mascletà para no quitarse la mascarilla.

Los castillos son otro de los grandes retos y para ellos se desplegarán 112 policías.

La Nit de la Cremà estará operativo todo el departamento de Bomberos. “Recuperamos la “cremà” a las diez de la noche que es racional y lógico”, señala Cano.

Por su parte, el jefe de los Bomberos, Enrique Gisbert ha explicado que el dispositivo se inicia el 16 de marzo con la inspección de la “plantà” para ultimar los recursos que vas a necesitar y que se determinan con el monumento ya plantado. Se moviliza a todo el departamento y el Nit de la Cremà habrá 331 bomberos y 121 vehículos “porque hay 600 incendios controlados en una misma ciudad”.

José Vicente Herrera, jefe de la Policía Local ha explicado que han hecho un gran esfuerzo de semanas por planificar estos eventos. “Las afrontamos con total tranquilidad, tenemos recursos suficientes” y ha explicado que la coordinación es excelente en estos momentos con los otros cuerpos de seguridad. Ha dicho que el apoyo de los drones es muy útil para poder ver las reacciones de la ciudadanía para prevenir avalanchas.