La madre de Marta Calvo espera que se haga justicia en el primer día del juicio por el asesinato de su hija

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha manifestado este lunes que “ha llegado el día” y espera que “se haga justicia”, ha pedido al jurado que se ponga en su lugar y mantiene la esperanza de que el acusado, Jorge Ignacio Palma, diga durante el juicio donde está el cuerpo de su hija.

Burón ha hecho estas manifestaciones a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde hoy, y hasta el próximo 15 de julio, se juzga, en la Audiencia de Valencia, a Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no ha sido hallado, y supuesto asesino de otras dos jóvenes.

“He aguantado dos años y medio y voy a aguantar hasta el final”, ha señalado Burón visiblemente emocionada en declaraciones a los periodistas.

La madre de Marta Calvo espera que “se haga justicia” con su hija y todas las víctimas, y va a estar todos los días en el juicio como “voz de todas ellas”.

“Pido mucha fuerza a mi hija, y sé que me la está dando, para llegar al final fuerte y le pido al jurado que se ponga en mis zapatos, como madre, que me han quitado a mi hija muy injustamente” y piensen si fuera hija suya “que harían”.

Burón espera también que el acusado diga durante el juicio dónde está el cuerpo de su hija y mantiene la esperanza de que “pueda derrumbare cuando testifique o cuando su madre declare”.

“Así no se puede vivir, yo tengo fuerzas y mi hija me da todas las fuerzas del mundo pero así no se puede vivir”, ha manifestado.

Ha asegurado asimismo que no tiene miedo al acusado, ni “ira, ni asco, nada. Solo me acuerdo de mi hija. Él me es indiferente”, ha añadido.

Burón confía en que si el jurado se pone en su piel “puede dar el veredicto por el que estamos luchando, que es la prisión permanente revisable, porque esta gente no se puede reinsertar, no cabe en esta sociedad, lo volvería a hacer”.

“Estoy convencida de que esta ley va a salir adelante, es mi propósito y voy a luchar para que mi hija sea la última, porque los padres no podemos vivir con esta pena y sin poder darnos un descanso en paz. Es por lo que estoy luchando y tengo fuerzas más que suficientes para tirar adelante esta ley y la voy a conseguir”, ha aseverado.

Composición del jurado

La primera jornada de hoy se reserva íntegramente para la composición del jurado, formado por nueve personas titulares y tres suplentes, de modo que las declaraciones de acusados, peritos y testigos no está previsto que empiecen hasta mañana, según las previsiones iniciales.

El joven colombiano Jorge Ignacio Palma, que permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de la joven valenciana Marta Calvo, está acusado de haber acabado también con la vida de Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias.

Palma será también procesado por otros nueve intentos de homicidio sobre mujeres con métodos idénticos, además de narcotráfico.

El abogado de ocho de las víctimas (entre ellas las dos fallecidas, Arliene Ramos y Lady Marcela), Juan Carlos Navarro, ha manifestado también a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València que “es un juicio largo, se va a juzgar a un feminicida y van a declarar más de cien personas”.

Navarro ha informado de que su despacho mantiene, por las dos fallecidas, la acusación de asesinato, abuso sexual y delito contra la salud pública y prisión permanente revisable, y para el resto tentativa de asesinato.

La Fiscalía, en sus conclusiones, pidió el pasado mes de diciembre penas que suman 130 años de prisión para el acusado como responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y un delito contra la salud pública.