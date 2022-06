Mercadona, HP, Wallapop y Telefónica se reúnen en el Congreso tecnológico CTO Summit de Valencia

El CTO Summit es un evento impulsado por la compañía GeeksHubs (dedicada a impulsar a los profesionales IT a través de su propia coding school, la selección especializada de talento IT y la consultoría tecnológica) que cumple su tercera edición y sigue aumentando año tras año el interés de las CTOs del país y toda la Comunidad tecnológica.

Tanto la figura del CTO como los miembros de los equipos IT cobran cada vez más importancia dentro de las organizaciones. Se trata de puestos de trabajo directivos en los que se determina cómo utilizar la tecnología para implementar la estrategia de negocio de las compañías, así como el futuro tecnológico global de las mismas.

Estos roles, imprescindibles y de origen startup, se han consolidado en empresas de cualquier sector y tamaño por los procesos de transformación digital que se están viviendo en las empresas. En un mundo cada vez más digital surge la necesidad de alinear la tecnología a cualquier modelo de negocio y sacar el máximo partido a la gran ventaja competitiva que ofrece en el mercado.

El encuentro supone reunir, en un mismo foro, a CTOs, developers, especialistas en Inteligencia Artificial, VPs de ingeniería, CIOs, Responsables de Innovación, CPOs… Convirtiendo al congreso en el mayor punto de encuentro de la comunidad tecnológica del país en la ciudad de València.

Durante los días 24 y 25 de junio el CTO Summit permitirá estar en contacto, inspirar y tomar referencia de las y los CTOs de Mercadona, BigBuy, Plug and Play, HP, Telefónica, Freepik, Wallapop, Tinybird y un largo etcétera de hasta una treintena de empresas nacionales e internacionales.

El programa gira en torno a la gestión de equipos (como la ponencia de Miriam Bayona de Quipu sobre equipos de alto rendimiento), el liderazgo tecnológico (contado por referentes como Félix López, de TinyBird con un largo recorrido como líder IT en importantes empresas) y el uso de tecnologías (el data driven de la mano de José Gargallo, de Libere, la revolución de las APIs contada por Isabelle Mauny, de 42Crunch, o el uso de Kubernetes en entornos dinámicos con Chema Roldán, de Genial.ly).

CTO Summit cuenta con el apoyo de Mercadona (la principal compañía de supermercados físicos y online en España), Plug and Play (conecta startups, corporaciones, firmas de capital riesgo, universidades y agencias gubernamentales), Aquaservice (dispensadores de agua mineral natural y bebida refrescante a domicilio), BigBuy (plataforma mayorista especializada en abastecer de producto a vendedores online), Valencia Activa, HP, New Work, Codeoscopic, Paradigma Digital, Tangent, Topcon, Nubersia, Fundación Lab, Sesame y RegalosPublicitarios.com. También de Allfunds, Arsys, Wontech, STR Sistemas, OK Mobility, Connecting Brains y Sticker Mule.