Ximo Puig: “Era necesario que Oltra tomara esta decisión”

Presidencia de la Generalitat ha mostrado su respeto por la decisión de Mónica Oltra de dejar el Gobierno valenciano y Les Corts tras su imputación judicial, y considera que la misma va en la línea de la reflexión colectiva que ha reclamado en los últimos días el president, Ximo Puig.

Así lo han afirmado a EFE fuentes de la Presidencia de la Generalitat, que muestran su respeto por la decisión de la hasta ahora vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, reconocen su figura y le agradecen el trabajo realizado.

Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno valenciano seguirá trabajando por el futuro y el progreso de los valencianos.

Para la Presidencia, la decisión de la vicepresidenta, tras ser imputada por la gestión de su Conselleria del caso de abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada, va en la línea de la de la reflexión colectiva que ha reclamado Puig estos últimos estos días.

Asimismo, señalan que era necesario que esa decisión la adoptaran la propia Oltra y Compromís, la coalición a la que pertenece.

Situación “abominable”

Por su parte, el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que “durante demasiado tiempo Ximo Puig no ha asumido ninguna responsabilidad y no ha tomado ninguna decisión sobre un asunto que es abominable” y finalmente ha tenido que ser la propia Mónica Oltra la que la ha tomado por él. Ha insistido en que “siguen sin pedir perdón a Mayte (la víctima de los abusos por parte del exmarido de Oltra) que es la única víctima de todo esto, no sabemos qué será lo siguiente, me espero cualquier cosa”, ha señalado.