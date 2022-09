El ex asesor de Oltra, Miquel Real, responde a la imputación del juez con un vídeo que se titula: “Fachas”

El juez que investiga la gestión realizada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del caso de abusos por el que fue condenado a cinco años de prisión el ex marido de la ex vicepresidenta, Mónica Oltra, Luis Ramírez Icardi, ha ordenado este lunes que se cite a declarar en calidad de imputados tanto al citado jefe del Gabinete de Oltra, Miquel Real, como al subsecretario de Igualdad y actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero.

Real, quien sigue como asesor en la Conselleria que ahora dirige Aitana Mas, ha tardado más de la cuenta en reaccionar a través de Twitter, una red social que utiliza con frecuencia para exponer sus opiniones personales sobre todo aquello que, sobre todo, le molesta.

La decisión del juez se conocía pasadas las once de la mañana y no ha sido hasta las tres de la tarde cuando Real ha decidido lanzar un mensaje claro sobre la su imputación. “Siempre es un buen momento para recordar a Pepe Rubianes pero hoy he recordado este fragmento memorable”. A continuación ha insertado un enlace de un vídeo del artista en Youtube que lleva por nombre “Fachas”.

Sempre és un bon moment per recordar a Pepe Rubianes però hui he recordat este fragment memorable:https://t.co/ADZ6IoHy8d — Miquel Real (@MiquelReal) September 26, 2022

“Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, déjelo que se vaya, que se vaya a cagar, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca y por su puto culo cuando cagan. Es el mismo material que les reciclan a eso

Es la respuesta que da Real al hecho de que el juez titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, considere que Oltra, en su legítimo derecho de defensa, hizo recaer la responsabilidad de las órdenes que se dieron en un primer momento, cuando ella tuvo conocimiento de que había unas diligencias previas abierta contra su ex marido, en la persona de su jefe de gabinete, Miquel Real, ya que ella estaba volcada en los problemas de salud de su hijo, ingresado en esos momentos por una peritonitis que llegó a tener un pronóstico grave, según declaró la propia Oltra.

Desde Compromís, el portavoz adjunto en Les Corts, Carles Esteve, ha dicho que el juez llama a los testimonios que necesita y que esperan que estos dos testimonios, que se suman a los 14 que ya tenemos, “van en la misma línea”. Confían en que este asunto se pueda resolver cuanto antes y no dilatar un proceso en el que “parece que está claro que la Conselleria actuó como debía actuar en cada momento con las herramientas de las que disponía”.