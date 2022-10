Los valencianos pagan 400 euros más en impuestos desde que gobierna Ribó, según el PP

El PP ha vuelto a reclamar al Gobierno de Ribó y PSOE una rebaja de impuestos y tasas municipales para el próximo año. Las propuestas del PP es rebajar entre un 20 y 30 por ciento el IBI tanto a las familias como a los negocios, y bonificaciones del 95 por ciento al impuesto de plusvalías para las herencias.

Desde que gobierna Ribó en Valencia los valencianos pagan una media de 440 euros más al mes las familias y durante sus dos mandatos han subido impuestos y tasas municipales en dos ocasiones. Esto sitúa a Valencia, según la OCU, en la ciudad con el coeficiente del IBI más alto de toda España.

Catalá ha asegurado que “es más necesario que nunca una rebaja fiscal, lo va a hacer la Generalitat y el Gobierno central, así como la mayoría de los Ayuntamientos españoles, pero Valencia va a ser el único que no realice un plan de rebajas fiscales para el año 2023 y seguirán haciendo caja el alcalde y sus socios del PSOE. Con más de 227 millones de euros en los bancos hay margen más que suficiente para rebajar impuestos y tasas municipales, mitigando la situación que viven las familias con una subida de precios desbocada y con dificultades para llegar a final de mes”.

“Save The Children alerta que el 40 por ciento de los niños están riesgo de pobreza, los valencianos que no pueden comprar carne cada dos días se duplican, la gasolina está disparada, la luz en récords históricos y las familias se gastan 500 euros más para llenar la nevera”, ha explicado María José Catalá. “¿Ante esto ustedes no piensan hacer nada? ¿El inmovilismo es su respuesta? ¿Así reacciona la izquierda ante el aumento de la pobreza? Las familias no pueden aguantar más.”

La propuesta del PP y que fue rechazada por Compromís y PSOE en el pleno era rebajar entre un 20 y un 30 por ciento IBI a todos los valencianos. Ayudar a los valientes que hoy con la que está cayendo se atreven a abrir un negocio bonificando el 95% del IBI durante los primeros años. Ampliar la bonificación a las familias numerosa. Bajar el recibo del agua y el de la circulación, y bonificar el impuesto de plusvalía un 95% para casos de herencia.