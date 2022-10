María Muñoz: «Ximo Puig ha usado a los valencianos en su carrera presidencial»

María Muñoz es una de las políticas que lidera el grupo de políticos que trabaja en el proceso de refundación de Ciudadanos con el objetivo de que el partido coja fuerza para volver a ser determinante en la formación de gobierno.

¿Qué análisis hace de los motivos que os han llevado hasta esta situación?

Todos somos conscientes de las dificultades que atraviesa el partido. Llevamos tres meses recorriendo España con la refundación como destino. Hemos empezado a reconectar con la militancia. Nuestra reflexión inicial nos llevó a admitir que nuestra herramienta política no estaba sirviendo a los ciudadanos porque se sienten huérfanos de un proyecto de centro liberal. Queda mucho por hacer. Este proceso acabará con una asamblea extraordinaria. El ADN no va a cambiar, pero necesitamos aire fresco.

¿Qué errores ha cometido el partido?

Más que un error de estrategia ha sido cómo se han transmitido esas decisiones. No creo que sea tanto si en 2019 Albert Ribera quería pactar o no con el PSOE, ya le digo yo que (Pedro) Sánchez no quería... El análisis está hecho. No son cuestiones puntuales sino cómo se transmite.

Entonces, la pérdida de confianza la reducen a un fallo de comunicación.

En un momento dado, Cs llama la atención por las cosas que dicen sus líderes, porque los ciudadanos estaban cansados del bipartidismo. Expone sus ideas desde la racionalidad moderada, desde el sentido de Estado, el europeísmo..., pero hay otros que gritan más que nosotros. Hay que repensar las herramientas de comunicación y los liderazgos. También hay que abordar la organización porque ha sido un partido muy centrado en Madrid y a lo mejor hay que dejar más libertad a los territorios... España necesita una formación liberal que acometa reformas.

¿Ha terminado esa “OPA hostil” del PP a Ciudadanos?

Esto ha sido así hasta que el PP renovó su presidencia y su dirección. Fue un término que dijo públicamente el secretario general del PP Teodoro García Egea. Nunca hemos negado que tengamos buenas relaciones con el PP y también con el PSOE, tratamos de ser la propuesta que permita formar gobiernos sin que entren en ellos los extremos, los nacionalismos o los populistas.

¿Hay que cambiar el liderazgo para esta refundación?

Esto lo dirá la militancia. Hay que empezar la casa por los cimientos. Las cosas más visibles, la cara del líder, el color del partido, las siglas o el nombre, es algo más cosmético. Todo esto se definirá cuando llegue la asamblea y decidirán los militantes.

¿En qué estado se encuentra la militancia?

Había escepticismo porque ha sufrido vaivenes de liderazgos y estaba bastante dividida. En este momento, se palpa que estamos acertando, que el proceso de refundación sí que sirve. Hemos dedicado más de 5.000 horas de trabajo en estos tres meses, espero que la Comunidad Valenciana siga siendo bastión de Cs.

¿Qué es lo que más le preocupa de cómo va la Comunitat Valenciana?

Que tenemos a un presidente volcado en sus socios de Gobierno, que son nacionalistas y comunistas. Hacen falta reformas y actuaciones amplias de consenso. Ximo Puig se sacó de la manga una rebaja fiscal. Tuvo que mover ficha en esa rifa fiscal, se erigió como el líder socialista que ponía en marcha propuestas que su partido a nivel nacional había criticado. En tu carrera particular no puedes usar a los valencianos así, pese a que la reforma de Puig hay cosas que pueden gustarme porque las han copiado de Ciudadanos. Tenemos que ver en qué se traduce, sobre todo, en lo que supone aliviar la situación de las clases medias. Dice ser valiente pero que no defiende la reforma del sistema de financiación autonómica con vehemencia, mientras los Presupuestos Generales del Estado vuelven a dejarnos como ciudadanos de segunda. Necesitamos un presidente que se siente a dialogar con el resto de grupos que moderaremos con una agenda reformista.

¿De quién es la culpa que asuntos vitales como la financiación no salgan adelante en el Congreso?

A los grandes partidos no les interesa. ¿Qué ha hecho el PP cuando estaba en el poder? Habría que preguntarle a Joan Baldoví (Compromís) que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que en ocho meses estuviese el cambio de financiación. Se lo recuerdo y se ríe. El Gobierno está sustentado por nacionalismos que le chantajean siempre barren a su casa.

¿Cómo afrontan las encuestas que les dejan fuera de Les Corts?

Nuestro objetivo es mantener ese espacio, que no se pierda, somos conscientes que no podemos alcanzar los votos de 2019. Hasta hace poco las encuesta nos daban el cinco por ciento y estamos cerca de volver a conseguir. Pelearemos para poder decantar el gobierno en la Comunitat Valenciana y eliminar de la ecuación a los extremos y a los nacionalistas.