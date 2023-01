Prorrogan el secreto de la pieza que investiga los correos de dos colaboradores de Oltra

El juez ha acordado prorrogar un mes el secreto de las actuaciones iniciadas en torno a una pieza separada en el marco de la investigación abierta a la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para investigar los correos electrónicos de otros dos colaboradores en la Conselleria de Igualdad.

En un auto con fecha del 25 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso, acuerda prorrogar hasta el 25 de enero el secreto de las actuaciones al no haber variado los motivos por los que estas se declararon secretas.

Esta pieza separada se formó a petición de la acusación popular que ejerce la asociación Gobierna-te, que presentó un escrito al juzgado el pasado 12 de octubre en el que pedía que acordasen diligencias para investigar las comunicaciones efectuadas por el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enrique Juan Alcocer, y por el exsecretario autonómico de Igualdad (actual asesor de la vicepresidenta, Aitana Mas), Alberto Ibáñez, altos cargos ambos en la conselleria que dirigía Mónica Oltra.

En ese escrito, al que también tuvo acceso EFE, esta asociación advertía al juez del borrado previsto por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información (el 31 de noviembre) “de todas las cuentas de correo electrónico y sus contenidos de los dominios cv.gva.es”, por lo que pedía celeridad en “la práctica de la prueba a acordar”.

Además, instaba al instructor a pedir a Les Corts una respuesta parlamentaria de un alto cargo de la Conselleria de Igualdad que “en el último trimestre de 2019 afirmó haber sido el custodio” del expediente de la menor que fue víctima de abusos por parte del exmarido de Oltra “hasta que en noviembre de 2019 le fue solicitado por la superioridad”, según el escrito de Gobierna-te.

Esta es la segunda pieza separada y secreta que se abre en el marco de esta investigación, tras la acordada también en octubre para incorporar a la causa los correos electrónicos entre los investigados, tal y como habían pedido las acusaciones.

Real se niega a declarar

Mientras tanto, el ex jefe de gabinete de Oltra y actual asesor en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Miquel Real, se acoge a su derecho a no declarar mientras no se le dé traslado de la pieza secreta separada que investiga los correos electrónicos de varios colaboradores de la Conselleria.

Real y el exsubsecretario de esa Conselleria Francesc Gamero (actual secretario autonómico de Hacienda) están llamados a declarar como investigados los días 12 y 18 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

El procurador de Miquel Real ha remitido este lunes un escrito al juzgado en el que señala que existe una pieza secreta que pudiera afectar al derecho de defensa de su representado, y ha sido citado a declarar “antes de que todo lo instruido hasta el momento sea puesto en conocimiento de esta parte”.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, añade que, “salvo error u omisión, no ha sido notificado a esta parte la prórroga de dicha pieza secreta, pero tampoco” se les ha dado traslado de la misma con el fin de instruirse antes de la toma de declaración.

Por ello, advierte, “resulta del todo punto imposible que el derecho de defensa sea cumplido en toda su extensión”.

A la vista de lo expuesto, y con el fin de no hacer comparecer a todas las partes el día 12 de enero, la defensa de Real anuncia su intención de acogerse a su derecho a no declarar dicho día “y hasta el momento -añade- en que se nos dé traslado de la pieza secreta que exista y con tiempo suficiente para instruirnos de la misma”.

Solicita al juzgado que admita el escrito y “acuerde tener las presentes manifestaciones por realizadas”. Del mismo le pide que acuerde una nueva declaración cuando se les dé traslado de la pieza secreta que se está instruyendo en los presentes autos y con tiempo suficiente para tomar conocimiento de la misma.

Pide por último que se les comunique si el juzgado entiende que es necesario comparecer dicho día para manifestar que se acoge a su derecho a no declarar, y en caso contrario se proceda a acordar la suspensión de la citación.

El juzgado investiga a un total de quince personas para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Oltra, que fue condenado a cinco años de prisión y de cuya sentencia se espera revisión por parte del Tribunal Supremo.