Los afectados denuncian la "falta de alternativa habitacional" para las víctimas de la dana

Tres meses después de que la dana del pasado 29 de octubre cambiara la historia de la provincia de Valencia para siempre, la ciudad ha acogido esta tarde una nueva manifestación ciudadana -la cuarta ya- por la falta de responsabilidades políticas y de soluciones para los afectados.

En su manifiesto, leído al final de la protesta, los organizadores del acto han vuelto a denunciar la "falta de alternativa habitacional para las personas afectadas mientras existen miles de pisos

turísticos o vacíos de banca rescatada, fondos voltor o la Sareb". Asimismo, denuncian que "los trabajadores y trabajadoras incluidas en los ERTE de la dana no están cobrando el 100% del sueldo", así como que "se han destruido muchos puestos de trabajo y que la pérdida de poder adquisitivo año tras año complica la recuperación de aquellas que todavía tienen uno".

El manifiesto pone también de relieve que "los 96 centros educativos afectados han sido completamente desatendidos por parte de la Conselleria de Educación, algo que ha obligado a las comunidades educativas a limpiar los centros, poniendo en peligro la salud y la del alumnado".

Critican también que "no está garantizado el acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción a las personas con rentas bajas y aquellas que no tienen una situación administrativa regularizada, como muchas de las personas migradas". Destacan el "caos en los servicios públicos" y la "falta de transparencia en las instituciones". "Ya basta de propaganda y de intercambio acusaciones sin asumir responsabilidades. La reconstrucción no puede hacerse con mentiras y de espaldas a las personas afectadas".

Los organizadores vuelven a responsabilizar de la tragedia a la Generalitat valenciana y recuerdan que, tres meses después de la catástrofe, "la sociedad civil valenciana, ante el abandono, ha respondido con organización y dignidad, guiada por las ideas de solidaridad y soporte mutuo. Se han reforzado y creado nuevas redes de apoyo y comités de reconstrucción y hemos salido a la calle para llamar fuerte que sufrimos una situación que tiene unos responsables muy claros".

Por todo ello, los afectados exigen "responsabilidades políticas y la incoación de oficio del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades legales de quien ocupa el cargo de presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y su Consejo", como "responsables de que una catástrofe natural se convirtiera en una catástrofe humana cuando no alertaron a tiempo el día 29 y con las posteriores mentiras y manipulaciones.