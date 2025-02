Alcaldes del PSPV abandonan la asamblea de la FVMP en el discurso de la nueva presidenta

El primer discurso de Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella, como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios de Provincias ha provocado el rechazo de decenas de alcaldes socialistas e independientes, que han abandonado la asamblea entre protestas y gritos de "Mazón dimisión".

Bartual (PP) ha sido elegida con 3.991 votos a favor, 309 abstenciones y ninguno en contra en la decimoséptima asamblea de la FVMP, en la que se ha elegido sustituta a Rocío Cortes (PP), exalcaldesa de Requena tras ser desalojada recientemente del cargo en una moción de censura promovida por el PSPV-PSOE.

Tras dar las gracias y expresar el honor que siente por ocupar el cargo, Bartual ha aludido al "sentimiento agridulce" que le provoca asumir la presidencia de la FVMP por la moción de censura que sufrió su compañera de filas.

"Más allá de lo legítimo, nos deja una amarga reflexión, un episodio que nos muestra la peor cara de la política a mi modo de entender, porque fue en plena dana, mientras muchos municipios nos enfrentábamos a los efectos devastadores del temporal. Y mientras unos reconstruimos, otros fraguaban una operación para buscar rédito partidista. La política no puede permitirse hacer estrategia de la desgracia ni usar las instituciones como un tablero de ajedrez", ha señalado Bartual.

En este momento del discurso ha empezado entre los presentes un rumor que al instante se ha transformado en pitos -compensados de inmediato por aplausos de los alcaldes del PP-, abucheos y el abandono de la sala por parte de los alcaldes socialistas pero también otros independientes, como el de Nules, David García, que acababa de ser elegido vicepresidente de la FVMP.

También se encontraba entre el grupo de alcaldes que han abandonado la asamblea el socialista Carlos Fernández Bielsa (Mislata), que insistía en que Bartual estaba "mintiendo", pues "la moción de censura de Requena se presentó antes de la dana".

Ya fuera del lugar donde se estaba desarrollando la asamblea los alcaldes que han salido han gritado "Mazón dimisión".

Al ser preguntado por este incidente, Mazón posteriormente ha señalado que "esta asamblea se produce por una moción de censura en un municipio de la dana, en plena dana, y días después hubo otra en Chiva. Cada uno respeta las instituciones como quiere, pero esto es palmario, usar dolor de las víctimas y usar una institución como esta es impropio del municipalismo".

"Se me ocurren bastantes calificativos pero no lo voy a decir, creo que deberían hacer reflexión muy seria sobre su comportamiento, porque no está muy cerca de la democracia", ha agregado.

Antes, en su discurso de clausura de la asamblea, Mazón había agradecido a la presidenta electa que “uno de sus primeros compromisos haya sido impulsar una comisión formada por los municipios afectados por las riadas” del 29 de octubre.

Al respecto, ha indicado que esta iniciativa es una muestra clara de la acción que va a hacer de la Federación “un espacio de estabilidad para garantizar que ningún municipio se quede al margen de las oportunidades y mejoras en servicios públicos y tecnológicos, y en la consolidación de las políticas sociales”.

El jefe del Consell también ha querido reconocer la labor de la anterior presidenta de la FVMP, Rocío Cortés, por su “gran trabajo al frente de la institución y su compromiso por impulsar el municipalismo y la colaboración institucional”.