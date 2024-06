Anti-Operación Bikini en menopausia

Muchas personas, al ver que se acerca el verano, empiezan a hacer deporte y dietas sin sentido ya que el tiempo aprieta. Esta situación se encuentra muy comúnmente en las mujeres que están en la menopausia, con todo lo que conlleva estar en esta etapa de la mujer; no solo a nivel físico sino a nivel mental: sofocos, aumento de peso, aumento del volumen abdominal, te sientes más torpe, descansas peor, estás irascible… ¿te sientes identificada?

Seguro que has intentado solucionar esta situación de miles de maneras: apuntándote a un gimnasio, haciendo dietas insufribles, dejando los hidratos, haciendo ayuno intermitente…pero cuando dejas estos métodos porque son insostenibles a largo plazo, vuelves al punto dónde estabas o incluso peor, por el famoso efecto rebote. En cambio, vuelves a intentarlo, y vuelves a caer en el mismo error. Tu objetivo de perder peso sea como sea te llevará a una situación de frustración.

Las dietas que has hecho anteriormente en las que te quitabas una semana el pan, te privabas del chocolate, te cuidabas un poco servían para perder los 2-3 kilos que habías cogido en verano, navidad o Semana Santa. El problema radica en cuando haces lo mismo y no funciona, básicamente porque en menopausia tu metabolismo se ralentiza: quemas menos calorías y menos energía por lo tanto las dietas de antes no te funcionan.

Lo que necesitas realmente es una planificación adaptada a ti, tanto a nivel de nutrición como a nivel de ejercicio. Una nutrición saludable sin restricciones y sin pasar penurias; acompañada de ejercicio, más en concreto, el entrenamiento de fuerza. Este tipo de entrenamiento es esencial en esta etapa de la mujer ya que es el mejor método para perder grasa, aumentar la densidad ósea para evitar la temida osteoporosis y prevenir la osteopenia, que es la pérdida de masa muscular; además de innumerables beneficios a nivel mental.

Centrarse en perder peso es un fallo garrafal y más en la menopausia. Perder peso y perder grasa son dos cosas totalmente diferentes. La pérdida de peso que suele hacerse con estas dietas restrictivas son muy nocivas ya que perdemos grasa y masa muscular. Esto es último, precisamente, es lo que no nos interesa. Por otro lado, tendemos a definir nuestro progreso según el dígito que saldrá en la báscula. El número que saldrá en la báscula no lo podemos controlar ya que es multifactorial; si nos pesamos varias veces en el mismo día puede haber una diferencia de medio kilo a un kilo y medio más, por ejemplo: que hayas cenado más tarde que el día anterior, que hayas bebido más agua, que tengas estrés, que tengas ansiedad…nosotros podemos controlar nutrición, entrenamiento y como mucho, el descanso.

Este último es el más infravalorado y, sin embargo, muy importante ya que está relacionado directamente con la pérdida de peso. Un descanso de menos de 7 horas está demostrado científicamente que es un factor limitante ya que eleva las hormonas del apetito, y esto va a producir que de forma inconsciente comamos más.

Muchas veces el fracaso, el abandono, la frustración y “echarlo todo por la borda” viene por no ver resultados. Pero ahí no está el problema, realmente el problema viene de que esos resultados que esperas no son realistas ni factibles; por eso más del 50% de personas que se apunta a un gimnasio después de 3 meses lo deja. No podemos pretender “arreglar” lo que llevamos haciendo años en unos meses.

Los métodos mágicos no existen, y si realmente quieres perder peso a largo plazo tienes que disfrutar del proceso para que esos resultados sean para siempre y no para un “rato” mediante los 4 pilares fundamentales que he desarrollado anteriormente: entrenamiento de fuerza, tener una vida activa, nutrición sin restricciones y un apropiado descanso.

Si quieres más información me puedes encontrar en Instagram por @delolmopt